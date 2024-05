Kapitán lode, pri požiari ktorej zomrelo 34 ľudí, pôjde za mreže

Los Angeles 3. mája (TASR) - Americký súd poslal vo štvrtok na štyri roky do väzenia za nedbanlivosť bývalého kapitána lode, pri požiari ktorej zahynulo v roku 2019 pri pobreží Kalifornie 34 ľudí, informuje TASR podľa stanice BBC.



Jerry Boylan (69) bol porotou odsúdený za zabitie ešte vlani. Žalobcovia tvrdili, že na plavidle nezabezpečil nočnú hliadku a neuskutočnil cvičenia pre prípad zvládnutia požiaru, ktoré si vyžaduje zákon.



Počas najhoršieho námorného nešťastia v novodobých dejinách Kalifornie zomrelo vtedy všetkých 33 pasažierov a jeden člen posádky; všetci v čase požiaru spali v podpalubí.



Prokuratúra uviedla, že Boylan ako kapitán z horiacej lode utiekol spolu so štyrmi členmi posádky bez toho, aby sa snažil ostatným pomôcť, spresňuje BBC.



Po novembrovom odsudzujúcom verdikte poroty v Los Angeles sa americký právnik Martin Estrada vyjadril, že k obetiam na životoch došlo v dôsledku "neospravedlniteľnej zbabelosti" kapitána lode.



Boylan podľa neho zanedbal vykonávanie svojich povinností "nepodniknutím žiadnych život zachraňujúcich alebo hasičských aktivít" v čase požiaru, a to napriek tomu, že neutrpel žiadne zranenia.



Požiar vypukol v skorých ranných hodinách 2. septembra 2019 v čase, keď sa komerčné potápačské plavidlo pohybovalo blízko ostrova Sata Cruz južne od Santa Barbary. Na palube sa nachádzali členovia potápačskej expedície. Kapitán a niekoľko členov posádky ušli po tom, čo skočili cez palubu a doplávali k lodi plaviacej sa neďaleko. Členovia posádky uviedli, že v tom čase bol požiar už natoľko intenzívny, že nebolo možné zachrániť nikoho z uviaznutých v podpalubí.



Medzi obeťami nešťastia bolo aj päť členov jednej rodiny z Kalifornie, ktorí oslavovali narodeniny, dodáva BBC. Federálny súd minulý mesiac odmietol žiadosť bývalého kapitána o nový proces.