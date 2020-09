Kapitán trajekt zámerne naviedol na plytčinu, nikto sa nezranil

Štokholm 20. septembra (TASR) - Fínsky trajekt s 280 osobami n palube v nedeľu uviazol na plytčine pri ostrove Aland v Baltickom mori. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Fínska pobrežná stráž uviedla, že loď Amorella je stabilizovaná a nikto neutrpel zranenia. Cestujúcich a posádku budú z lode evakuovať.



Trajekt sa plavil z fínskeho mesta Turku do Štokholmu, dodala DPA.



Nie je to prvýkrát, čo Amorella v tejto oblasti uviazla na plytčine - naposledy sa to stalo v roku 2013.



Tentoraz však kapitán urobil tento manéver zámerne, aby loď nezačala naberať vodu po tom, čo sa na palube vyskytli bližšie nešpecifikované problémy, uviedla tamojšia rozhlasová stanica Alands Radio.