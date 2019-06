Kapitán výletnej lode zrejme nesie vinu aj za neposkytnutie pomoci

Kapitán buď neposkytol pomoc v dostatočnej miere, alebo ju úplne ignoroval. Po zrážke totiž zastavil s plavidlom až po 800 metroch.

Budapešť 18. júna (TASR) - Ukrajinského kapitána švajčiarskej výletnej lode Viking Sygin berú maďarské orgány na zodpovednosť nielen za nedbanlivosť, ale zrejme aj za neposkytnutie pomoci po tragickej zrážke s maďarskou vyhliadkovou loďou Hableány. Povedal to v utorok v televízii M1 jeden z obhajcov prevádzkovateľa vyhliadkovej lode Zsolt Sógor.



Podľa jeho slov kapitán buď neposkytol pomoc v dostatočnej miere, alebo ju úplne ignoroval. Po zrážke totiž zastavil s plavidlom až po 800 metroch, dodal Sógor a poznamenal, že mohlo byť zachránených viac ľudských životov. Na hornej palube vyhliadkovej lode totiž stálo viac turistov než zachránených sedem.



Ukrajinský kapitán podľa výsledkov vyšetrovania zrejme nepožil alkohol, avšak je možné, že v čase zrážky bol na internete so svojím mobilom, čo mohlo odviesť jeho pozornosť, konštatoval obhajca a dodal, že možno práve preto vymazal dáta z mobilu. Sógor ale zdôraznil, že je to zatiaľ iba domnienka.



Vyšetrovanie nehody bude ukončené vznesením obvinenia podľa jeho názoru v marci budúceho roka.



Ukrajinský kapitán výletnej lode Jurij C. minulý štvrtok po zložení kaucie opustil budapeštiansku väznicu.



Bilanciou nehody je v súčasnosti 25 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Bezprostredne po zrážke sa podarilo z Dunaja zachrániť sedem Kórejčanov. Záchranári ešte na južnom toku Dunaja intenzívne pátrajú po troch nezvestných.



