Kapitána nákladnej lode zadržali v prípade obchodovania so zbraňami

Rím 20. februára (TASR) - Talianska polícia zatkla kapitána nákladnej lode v rámci vyšetrovania prípadu podozrenia z obchodovania so zbraňami medzi Tureckom a Líbyou. S odvolaním sa na taliansku prokuratúru o tom v stredu večer informovala agentúra AP.



Kapitána lode plaviacej sa pod libanonskou vlajkou zadržali podľa prokuratúry v severnom Taliansku.



Prokurátor Francesco Pinto pre AP uviedol, že libanonský kapitán plavidla kotviaceho v prístavnom meste Janov vyšetrujú pre podozrenie z dodania rakiet, tankov a iného vojenského materiálu do Líbye. Čo je v rozpore so zbrojným embargom uvaleným Organizáciou Spojených národov.



Kapitán je podozrivý z obchodovania s nateraz neidentifikovanými tureckými vojenskými predstaviteľmi, dodal Pinto.



Vyšetrovanie nadväzuje na obvinenia libanonského námorníka, ktorý je členom posádky zmienenej nákladnej lode. Po tom, ako loď vo februári zakotvila v Janove, muž požiadal na talianskej hraničnej polícii o politický azyl. Tvrdil, že loď Bana, ktorá je určená na prepravu vozidiel, údajne v líbyjskom hlavnom meste Tripolis vyložila tanky a iné vozidlá.