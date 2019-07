Kapitána lode Viking Sigyn opäť vzali do väzby

Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.

Budapešť 30. júla (TASR) - Ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C., ktorý je podozrivý zo spôsobenia tragickej zrážky lodí a ktorého 12. júna prepustili z vyšetrovacej väzby na kauciu, opäť vzali do väzby. Informoval o tom v utorok spravodajský server Blikk.hu.



Najvyšší súd v pondelok vydal principiálny rozsudok, v ktorom konštatoval, že rozhodnutie nižších maďarských súdov v kauze tragickej májovej nehody lodí s 28 obeťami prepustiť 64-ročného kapitána výletnej lode z vyšetrovacej väzby na kauciu nebolo v súlade so zákonom.



Generálny prokurátor Péter Polt podal 28. júna na najvyšší súd opravný prostriedok vo veci prepustenia na kauciu.



Prokurátor predtým neuspel s odvolaním a súd po zložení kaucie 15 miliónov forintov (46.248 eur) Ukrajinca 12. júna prepustil na slobodu s tým, že musí nosiť monitorovací náramok. Ukrajinec nesmel opustiť územie Budapešti a dvakrát týždenne sa musel hlásiť vyšetrovacím orgánom.



Na pondelňajší verdikt najvyššieho súdu, z ktorého ale nevyplývalo, že by sa Ukrajinec mal vrátiť do väzby, okamžite zareagovala prokuratúra a iniciovala jeho opätovné zadržanie, čo súd nariadil s okamžitou platnosťou, píše Blikk.



Podľa informácií servera kauciu za kapitána zaplatila švajčiarska spoločnosť prevádzkujúca výletnú loď. Tá údajne uhradila aj náklady budapeštianskeho ubytovania Ukrajinca.



Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednom nezvestnom ešte stále pátrajú.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach