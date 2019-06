Kapitána výletnej lode Viking Sygin vypočuli už po druhý raz

Obhajca Jurija C., Gábor M. Tóth, pre server uviedol, že kapitán vypovedal ako podozrivý zo spôsobenia tragickej nehody a potom zhodne vypovedal aj ako svedok.

Budapešť 20. júna (TASR) - Ukrajinského kapitána švajčiarskej výletnej lode Viking Sygin, ktorá sa 29. mája zrazila v Budapešti s vyhliadkovou loďou Hableány, vypočula maďarská polícia už po druhý raz. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server 24.hu.



Obhajca Jurija C., Gábor M. Tóth, pre server uviedol, že kapitán vypovedal ako podozrivý zo spôsobenia tragickej nehody a potom zhodne vypovedal aj ako svedok. "Popiera zodpovednosť a tvrdí, že sa necíti vinný," dodal Tóth.



Budapeštianske veliteľstvo polície (BRFK) pre denník Magyar Nemzet poprelo mediálne správy o tom, že by kapitána vyšetrovali aj pre podozrenie z trestného činu neposkytnutia pomoci, ako aj informáciu, že by sa kapitán pri riadení plavidla hral s mobilným telefónom. Polícia ho vypočula ako podozrivého zo spáchania trestného činu ohrozenia vodnej dopravy s následkom masovej havárie, dodalo BRFK.



Bilanciou nehody zrážky lode Hableány so švajčiarskou loďou Viking Sygin je v súčasnosti 25 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Bezprostredne po zrážke sa podarilo z Dunaja zachrániť sedem Kórejčanov. Záchranári ešte intenzívne pátrajú po troch nezvestných.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach