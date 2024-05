Kapitánom lode zúčastnenej na nehode pri obci Verőce je občan SR

Budapešť 19. mája (TASR) - Kapitánom lode, ktorá bola účastníkom tragickej zrážky s motorovým člnom v noci zo soboty na nedeľu na Dunaji pri severomaďarskej obci Verőce, je podľa zistení servera telex.hu občanom Slovenska. Pri nehode zomreli dve osoby, jeden človek sa zranil a po piatich nezvestných stále intenzívne pátrajú, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Polícia dostala v noci na nedeľu hlásenie o náleze muža so zranením hlavy na brehu Dunaja neďaleko obce Verőce, zhruba 50 kilometrov severne od hlavného mesta Budapešť. Polícia zistila, že zranený muž bol účastníkom zrážky lodí. Následne sa v blízkosti našli mŕtve telá ďalšieho muža a ženy. Všetci, spolu celkom osem osôb, sa v čase nehody plavili na menšom motorovom člne.



Po piatich nezvestných osobách - troch mužoch a dvoch ženách - pátra 12 plavidiel, tri drony a ďalšie technické prostriedky s takmer 90 ľuďmi, vrátane dobrovoľných hasičov a členov záchranárskych organizácií.



Zo zistení polície vyplýva, že v čase nehody sa na spomínanom úseku Dunaja plavila výletná loď. Plavidlo s poškodeným trupom zastavili o zhruba 80 kilometrov ďalej proti prúdu rieky neďaleko mesta Komárom.



Kapitán výletnej lode Heidelberg so 110 pasažiermi na palube si podľa servera údajne ani nevšimol, že sa zrazil s iným plavidlom. Polícia popoludní všetkých z lode vypočúvala. Nikto plavidlo nemohol opustiť a zakázali im aj komunikovať s vonkajším svetom.



Telex.hu dodal, že kapitánom Heidelbergu je občan SR maďarskej národnosti s 35-ročnou praxou na Dunaji. Do dôchodku mu zostáva už iba jeden rok. Po zrážke ešte dve hodiny riadil plavidlo. O polnoci ho vystriedali a išiel spať. Až ráno po prebudení sa dozvedel, že jeho loď bola účastníkom zrážky.



V prípade začala polícia trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi pre podozrenia z ohrozenia lodnej dopravy a spôsobenia smrti viacerých osôb.