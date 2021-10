Kapitol navrhol obžalovať stratéga Bannona z pohŕdania Kongresom

Washington 20. októbra (TASR) - Americkí zákonodarcovia vyšetrujúci januárový útok na americký Kapitol sa v utorok jednomyseľne zhodli, že politický stratég Steve Bannon by mal čeliť žalobe z trestného činu pohŕdania Kongresom, pretože sa odmietol dostaviť pred osobitný výbor Snemovne reprezentantov. Informovala o tom agentúra AFP.



Bývalý poradca a blízky spojenec exprezidenta Donalda Trumpa odmietol poskytnúť svoje svedectvo výboru pre vyšetrovanie udalostí zo 6. januára. Bannon vysvetlil, že neposkytne svoje svedectvo, kým nebude vyriešená otázka "výsady výkonnej moci", ktorou chce Trump zabrániť zverejneniu dokumentov týkajúcich sa januárového útoku.



Deväťčlenný výbor dolnej komory amerického Kongresu však uviedol, že Bannon nemá zákonný dôvod ignorovať predvolanie a jednomyseľne sa zhodli, že budú žiadať vyvodenie zodpovednosti.



"Pán Bannon nemá zákonné práve ignorovať zákonne predvolanie výboru," povedala členka Snemovne reprezentantov Liz Cheneyová, jedna z dvoch republikánskych členov tohto osobitného výboru.



Snemovňa reprezentantov, ktorú ovláda Demokratická strana, môže v reakcii na odporúčanie výboru požiadať ministerstvo spravodlivosti, aby zvážilo obžalovanie Bannona z trestného činu pohŕdania Kongresom. Očakáva sa, že snemovňa bude o návrhu na obžalobu hlasovať vo štvrtok, píše agentúra AP.



V prípade dokázania viny by Bannonovi hrozilo maximálne 12 mesiacov odňatia slobody, najpravdepodobnejšie však pokuta, analyzuje AFP.



Trumpove tvrdenia, že má právo blokovať Bannonovu výpoveď sú podľa expertov pravdepodobne neopodstatnené, pretože "výsada výkonnej moci" sa vo všeobecnosti nevzťahuje na bývalých prezidentov.



"Pán Bannon sa buď podrobí nášmu vyšetrovaniu, alebo bude niesť následky," povedal v utorok predseda výboru Bennie Thompson.



Vytvorenie osobitného výboru na vyšetrovanie útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone schválila Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov začiatkom júla. Cieľom jej činnosti je preskúmať úlohu exprezidenta Trumpa pri nepokojoch, účasť pravicových skupín a možné zlyhania v oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré stovkám ľudí umožnili vniknúť do priestorov Kapitolu a ohrozovať zákonodarcov oboch komôr Kongresu. V súvislosti s nepokojmi v Kapitole zadržali takmer 600 ľudí.