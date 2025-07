Kapsula s prvým Poliakom i Maďarom na ISS pristála v Tichom oceáne

Varšava 15. júla (TASR) - Kapsula Dragon Grace s posádkou misie Ax-4, v ktorej sa nachádza aj prvý poľský astronaut na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) Slawosz Uznaňski-Wišniewski a zároveň prvý maďarský astronaut na tejto stanici Tibor Kapu, úspešne pristála v utorok približne o 11.30 h SELČ na hladine Tichého oceánu neďaleko San Diega v Kalifornii. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.



Pri vstupe do atmosféry nastal podľa očakávaní päťminútový výpadok spojenia medzi 11.18 a 11.25 h spôsobený plazmovými rušeniami okolo plášťa kapsuly.



Kapsula Dragon Grace dosadla do vopred stanovenej zóny, kde na ňu už čakali záchranné člny. Špecialisti SpaceX zabezpečia kabínu a naložia ju na plavidlo MV Shannon. Po ukotvení na palube technici otvoria poklop a štvormiestna posádka bude môcť vyjsť z kapsuly.



Následne členov misie prepravia vrtuľníkom na pevninu, kde absolvujú prvé lekárske prehliadky. Uznaňski-Wišniewski odletí do Kolína nad Rýnom do Európskeho astronautického centra ESA. V tamojšom zariadení DLR Envihab podstúpi rozšírené vyšetrenia na monitorovanie vplyvu pobytu vo vesmíre.



Uznaňski-Wišniewski sa zviditeľnil tým, že na ISS si so sebou zobral špeciálne upravené pirohy na konzumáciu vo vesmíre a taktiež lečo a poľský jablkový zákusok kruszonka.



Na ISS realizoval 13 experimentov navrhnutých poľskými spoločnosťami, ktoré umožnili testovať nové technológie a koncepcie v podmienkach mikrogravitácie. Absolvoval z vesmíru vstupy do viacerých televíznych vzdelávacích a populárno-vedeckých relácií, debatoval so študentmi i verejnosťou a telefonoval s premiérom Donaldom Tuskom, ktorý jeho misiu označil za veľký krok pre Poľsko.



V posádke bola aj Američanka Peggy Whitsonová a Ind Šubhanšu Šukla.