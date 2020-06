Racketeová: EÚ sa vo veci migrantov nikam neposunula

Rím 29. júna (TASR) - Európska únia sa stále nedostatočne venuje problému migrantov v oblasti Stredozemného mora. Vo vyhlásení zverejnenom v pondelok to podľa agentúry DPA uviedla nemecká kapitánka Carola Racketeová, ktorá 29. júna 2019 napriek zákazu talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho priviedla plavidlo Sea-Watch 3 so 40 migrantmi na palube do prístavu na ostrove Lampedusa.



Hoci Salvini už nie je vo funkcii, v rámci EÚ a na vonkajších hraniciach EÚ sa vo veci migrantov "nič sa zásadne nezmenilo". "Ak toto má byť tá zmena, za posledný rok sa situácia zhoršila," konštatovala Racketeová.



Spomenula udalosť z veľkonočných sviatkov, keď pri pobreží Malty vrátili do Líbye loď s vyše 50 migrantmi, z ktorých päť plavbu neprežilo.



Obvinila tiež "rôzne európske štáty vrátane Španielska, Malty, Talianska, Holandska a Nemecka, … že naďalej brzdia záchranné a monitorovacie misie na mori a vo vzduchu".



Podľa Racketeovej ľudia umierajú v Stredozemnom mori, pretože "Európska únia chce, aby sa utopili a vystrašili tých, ktorí by sa ho chceli pokúsiť prekonať".



Pohraničnú agentúre EÚ Frontex označila za presadzovateľa "rasovej hraničnej politiky európskych štátov". Ak podľa Racketeovej hnutie #BlackLivesMatter v USA požaduje odobratie finančných prostriedkov policajným oddeleniam, treba to isté žiadať v prípade Frontexu, pričom použila hashtag #DefundFrontex.



V Taliansku bola Racketeová nakrátko zatknutá a jej plavidlo bolo na šesť mesiacov zhabané. Prokuratúra stále nerozhodla o tom, či voči nej vznesie obžalobu.



Hovorca agentúry Frontex označil kampaň #DefundFrontex za "nezmysel okrajových skupín". Agentúra podľa neho pomáha "chrániť hranice pre stámilióny ľudí v celej Európe". "Rešpektovanie ľudských práv je jadrom všetkého, čo robíme," uviedol hovorca.