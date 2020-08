Kapverdské ostrovy vydajú do USA emisára venezuelskej vlády

Praia 5. augusta (TASR) - Kapverdské ostrovy vydajú na trestné stíhanie do USA dôverníka venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Kolumbijčan Alex Saab je v USA obvinený zo sprisahania s cieľom prať špinavé peniaze a z ďalších siedmich činov súvisiacich s legalizáciou nezákonne nadobudnutých príjmov, ako aj z podvodov v objeme stoviek miliónov dolárov.



Ako informovala agentúra DPA, Saaba zadržali na Kapverdských ostrovoch v polovici júna, keď tam po ceste do Iránu pristál, aby doplnil pohonné látky do svojho súkromného lietadla.



Miestny odvolací súd následne rozhodol, že Saab bude vydaný do USA, aby tam čelil vzneseným obvineniam.



Naťahovačky o Saabovo vydanie mali vzhľadom na napäté vzťahy medzi USA a Venezuelou aj politický rozmer a táto kauza sa v oboch krajinách dostala do pozornosti médií.



Saab je síce kolumbijský občan, ale niekoľko rokov mal úzke väzby na venezuelskú vládu, pričom zohrával významnú úlohu v pokusoch Venezuely obísť americké sankcie, aby tak získala potraviny a palivo.



Podľa odhadov Svetového potravinového programu (WFP) z jesene roku 2019 Venezuele hrozí akútny nedostatok potravín a potrebuje okamžitú pomoc.



Neschopnosť vlády uspokojiť základné potreby Venezuelčanov by sa mohla pretaviť do nepokojov a nestability, preto je vláda v Caracase podľa politických analytikov nútená hľadať spôsoby, ako sa dostať k žiadaným komoditám napriek sankciám uvalených Západom. Podľa analytikov aj Saab patrí k tým osobám, ktoré dôverne poznajú "stratégiu prežitia" venezuelskej vlády a jej zámery.



Vďaka informáciám, ktoré Saab má, by americké úrady mohli dúfať v oveľa cielenejší prístup k "sieťam prežitia" venezuelskej vlády, či už ide o vývoz zlata, dovoz paliva, uľahčenie predaja ropy alebo dovoz potravín.



"Ak chcete veľmi účinným spôsobom uplatňovať sekundárne sankcie, aby ste venezuelský štát vyhladovali, potrebujete správne informácie," uviedol na margo Saabovho vydania do USA Ivan Briscoe, programový riaditeľ Medzinárodnej krízovej skupiny pre Latinskú Ameriku a Karibik.