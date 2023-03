Kara-Murza zostane vo väzbe minimálne do 27. augusta

Moskva/Londýn 6. marca (TASR) - Mestský súd v Moskve v pondelok predĺžil väzbu ruského politika a publicistu Vladimira Kara-Murzu o ďalších šesť mesiacov - do 27. augusta. S odvolaním sa na politikovho advokáta o tom informovala britská stanica BBC.



Kara-Murza je vo vyšetrovacej väzbe už 11 mesiacov, od apríla minulého roku.



Pôvodne bol vzatý do väzby na 15 dní za kladenie odporu polície. Kým bol vo väzbe, začalo sa proti nemu konanie za šírenie dezinformácií o ruskej armáde. Neskôr pribudlo ešte stíhanie pre podozrenie z vlastizrady, ako aj z účasti na činnosti nežiaducej organizácie, ktorou je nadácia Otvorené Rusko.



V prípade, že súd uzná Kara-Murzu za vinného z vlastizrady, hrozí mu 20 rokov väzenia, informuje TASR.



Dôvodom obvinenia zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde bol Kara-Murzov prejav v Snemovni reprezentantov amerického štátu Arizona, v ktorom sa postavil proti vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine.



Súd na pondelkovom pojednávaní zamietol žiadosť obhajoby, aby prihliadla na lekárske správy, z ktorých vyplýva, že politikova diagnóza vylučuje jeho pobyt v cele predbežného zadržania. Súd zamietol aj žiadosť, aby Kara-Murza mohol prejsť do domáceho väzenia.



Kara-Murzov právnik Vadim Prochorov začiatkom marca informoval o zhoršení zdravotného stavu svojho klienta, najmä po jeho nedávnom pobyte v trestnej cele.



Vladimir Kara-Murza sa už počas neho začal sťažovať na necitlivosť končatín, čo by mohlo mať súvislosť s pokusmi o otrávenie, ktoré prežil v rokoch 2015 a 2017, objasnil Prochorov.



Po každom z týchto pokusov o otrávenie sa Kara-Murza dlho liečil a musel chodiť na rehabilitácie, aby sa obnovila funkčnosť končatín.



V dôsledku dvoch ťažkých otráv došlo u neho k poškodeniu nervov, k tzv. periférnej polyneuropatii, dodal Prochorov.



Do trestnej cely sa Kara-Murza dostal za to, že si počas dňa opakovane sadal na pričňu, čo je podľa dozorcov zakázané. prochorov podotkol, že vo vyšetrovacej väzbe na pričniach zvyknú "sedávať všetci" väzni.