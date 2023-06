Kara-Murzovi nevydávajú korešpondenciu doručenú cez väzenský systém

Moskva/Praha 19. júna (TASR) - Opozičnému politikovi Vladimirovi Kara-Murzovi, ktorý je v Rusku odsúdený na 25 rokov väzenia, prestali vydávať korešpondenciu od príbuzných a sympatizantov zasielanú prostredníctvom elektronickej služby FSIN-mail.



Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), pričom sa odvolala na status zverejnený v Kara-Murzovom mene na jeho účte na platforme Telegram.



Podľa Kara-Murzu väzenskou cenzúrou zrejme neprešli nielen listy, ktoré dostal, ale ani tie, ktoré napísal.



Kara-Murza tvrdí, že vedenie moskovskej väznice momentálne nemá žiadny právny dôvod, aby cenzurovalo ním napísané alebo jemu adresované listy. Preto predpokladá, že cenzori "dostali príkaz zhora".



"Moje listy sa predtým pravidelne strácali - teraz sa však zdá, že sa tento jav stal systémovým," konštatoval Kara-Murza s tým, že podľa jeho informácií iní politickí väzni sú na tom s korešpondenciou rovnako.



"Teraz sme boli postavení na rovnakú úroveň ako disidenti zo sovietskej éry," komentoval Kara-Murza. "Technológie sa zmenili, ale podstata zostáva, žiaľ, rovnaká," doplnil s tým, že všetkým ďakuje za podporu a solidaritu - "aj keď si to nemôžem prečítať a odpovedať". Svojich sympatizantov vyzval, aby nestrácali nádej. "Všetko sa raz skončí. Ako historik vám to sľubujem,"



Politikova manželka Jevgenija Kara-Murzová pred časom uviedla, že ruské úrady jej manžela psychicky týrali aj tým, že mu rok odopierali návštevy jeho detí.



Štyridsaťjedenročný Kara-Murza bol v apríli v Rusku odsúdený na 25 rokov väzenia s najvyšším stupňom stráženia za údajnú vlastizradu a za kritiku vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Kara-Murza svoju vinu nepriznal.



Proti rozsudku, ktorý je nateraz najprísnejším trestom udeleným ruskému opozičnému predstaviteľovi za posledné roky, sa Kara-Murza odvolal. Na rozhodnutie odvolacieho súdu čaká vo vyšetrovacej väznici v Moskve.



V reakcii na rozsudok nad Kara-Murzom uvalila EÚ sankcie na deväť ruských občanov, ktorí boli zaangažovaní do tohto súdneho procesu. Sú medzi nimi námestník ruského ministra spravodlivosti Oleg Sviridenko, ktorý je zodpovedný za presadzovanie právnych predpisov o tzv. zahraničných agentoch, niekoľkí sudcovia a riaditeľa väznice v Moskve, kde je Kara-Murza zadržiavaný.