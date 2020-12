Do svojich domovov v Karabachu sa vrátilo viac ako 42.000 utečencov

Ľudia kráčajú v smútočnom sprievode na pamiatku padlých v bojoch s Azerbajdžanom v Jerevane v sobotu 19. decembra 2020. Niekoľkotisícový sprievod viedol arménsky premiér Nikol Pašinjan k pamätnému komplexu v arménskom hlavnom , kde sú pochované obete tohto konfliktu, archívne foto. Foto: TASR/AP

Moskva 20. decembra (TASR) - Od zastavenia bojov v separatistickom regióne Náhorny Karabach sa vrátilo späť do svojich domovov viac ako 42-tisíc utečencov, uviedla v sobotu ruská agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.V priebehu posledných 48 hodín sa vrátilo z Jerevanu do mesta Stepanakert v Náhornom Karabachu 306 ľudí v autobusoch s ruskou vojenskou eskortou.uviedlo ruské ministerstvo obrany.Boje v Náhornom Karabachu medzi Arménskom a Azerbajdžanom po niekoľkoročnej odmlke opäť prepukli 27. septembra a pokračovali do 9. novembra, keď sa uskutočnili kľúčové rokovania vedúce k prímeriu. Bojujúce strany sa vtedy dohodli aj na výmene väzňov a tiel mŕtvych. Jerevan tiež Baku odovzdal pod správu okresy Kalbadžar, Lačin a Agdam.Počas ozbrojeného konfliktu medzi azerbajdžanskou armádou a arménskymi separatistami zomrelo približne 5600 ľudí, vrátane civilistov.