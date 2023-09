Karabašského expremiéra vzali v Azerbajdžane do väzby

Baku 28. septembra (TASR) - Azerbajdžanský súd vo štvrtok vzal do vyšetrovacej väzby bývalého predsedu vlády samozvanej republiky Náhorný Karabach Rubena Vardanjana, ktorý je obvinený z financovania terorizmu, účasti na vytváraní a činnosti nelegálnych ozbrojených skupín, ako aj z nelegálneho prekročenia hraníc, informovala agentúra AFP.



Súd poslal Vardanjana do predsúdnej väzby na štyri mesiace. Ak ho súd uzná vinným, hrozí mu 12 rokov väzenia.



Azerbajdžanská pohraničná stráž Vardanjana zadržala v stredu, keď sa cez Lačinský koridor - jedinú spojnicu Karabachu s Arménskom - pokúšal dostať na arménske územie. Po zadržaní ho previezli do Baku.



Podľa azerbajdžanských úradov Vardanjan v roku 2022 nelegálne prekročil hranicu Azerbajdžanu s cieľom "spáchania teroristických činov a sabotáží". Vyšetrovatelia tvrdia, že Vardanjan v danej oblasti organizoval a financoval aktivity nelegálnych ozbrojených skupín, "ktoré vykonávali razie vedúce k úmrtiam a iným vážnym následkom".



Deň agentúra AFP v stredu - s odvolaním sa na zdroj z azerbajdžanskej vlády - informovala, že azerbajdžanskí pohraničníci hľadajú medzi utečencami, ktorí opúšťajú Náhorný Karabach a smerujú do Arménska, osoby podozrivé z údajných vojnových zločinov.



"Azerbajdžan má v úmysle udeliť amnestiu arménskym militantom, ktorí v Karabachu zložili zbrane. Ale tí, ktorí spáchali vojnové zločiny počas karabašských vojen, nám musia byť vydaní,“ uviedol zdroj.



Kauzu karabašského expremiéra v stredu komentoval aj hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ktorý uviedol, že o zadržaní Vardanjana nemá žiadne informácie. Priznal súčasne, že nevie s istotou ani to, či má Vardanjan ešte stále ruské občianstvo.



Žiadosť tohto podnikateľa o zrieknutie sa ruského občianstva bola schválená výnosom prezidenta Vladimira Putina ešte v decembri 2022.



Vardanjan, ktorý bol jedným z najbohatších ruských podnikateľov, oznámil svoje rozhodnutie vzdať sa ruského občianstva a presťahovať sa do Karabachu ešte v septembri minulého roku.



O mesiac neskôr sa na návrh prezidenta medzinárodne neuznanej republiky Náhorný Karabach Arajik Haruťunjan stal predsedom vlády, ale vo februári bol z funkcie odvolaný.