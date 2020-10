Karabašskou metropolou otriasli výbuchy napriek dohode o prímerí

Baku 11. októbra (TASR) - Karabašská metropola Stepanakert sa v sobotu večer miestneho času opäť ocitla pod paľbou aj napriek tomu, že Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na ukončení bojov v oblasti sporného regiónu Náhorný Karabach. Informovala o tom agentúra AFP.



Stepanakertom otriaslo dovedna sedem výbuchov približne o 23.30 h miestneho času.



Ostreľovanie mesta prišlo po tom, čo sa Arménsko a Azerbajdžan dohodli na prímerí, ktoré vstúpilo do platnosti na poludnie (10.00 h SELČ). Dohodu oznámil v noci na sobotu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po viac ako desiatich hodinách rokovaní so šéfmi diplomacie oboch krajín. Obe krajiny sa však medzičasom vzájomne obvinili z porušovania prímeria.



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, na celé desaťročia uviazli v konflikte o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch. Konflikt si vyžiadal približne 30.000 obetí na životoch.



Ťažké boje v tejto oblasti prepukli opäť 27. septembra, pričom odvtedy zomrelo už viac ako 300 ľudí vrátane civilistov. Nové zrážky vyvolali obavy z vypuknutia úplnej vojny, do ktorej by mohli byť zatiahnuté aj regionálne veľmoci Turecko a Rusko.