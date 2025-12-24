< sekcia Zahraničie
Karabinieri zadržali hľadaného mafiána v tajnej miestnosti v Neapole
Podľa ministerstva vnútra bol 49-ročný muž spravodlivosti unikal od roku 2022 a bol na zozname 100 najnebezpečnejších utečencov.
Autor TASR
Rím 24. decembra (TASR) - Talianska polícia zadržala dlho hľadaného šéfa Camorry v Neapole, kde sa ukrýval v tajnej miestnosti jedného z bytov. Ciro Andolfi bol zadržaný v neapolskej štvrti Barra, uviedla v stredu polícia, píše TASR podľa agentúry DPA.
Podľa ministerstva vnútra bol 49-ročný muž spravodlivosti unikal od roku 2022 a bol na zozname 100 najnebezpečnejších utečencov. Súdy ho odsúdili na osem rokov a tri mesiace vo väzení za členstvo v mafiánskej zločineckej organizácii, vydieranie mafiánskeho typu a korupciu.
Zábery zverejnené karabiniermi ukazujú nočný zásah v budove, kde odhaľujú skrytý priestor za jednou zo stien. Vchod do úkrytu bol zamaskovaný za radiátorom. Video za stenou ukazuje úzku chodbu vedúcu do úkrytu, v ktorom sa nachádzala aj malá vtáčia klietka a socha Panny Márie.
Gangy Camorry pôsobia prevažne v Neapole a okolitom regióne Kampánia. Na rozdiel od hierarchicky štruktúrovanej Cosa Nostry, ktorá pôsobí najmä na Sicílii, sa Camorra skladá z autonómnych klanov. V juhotalianskej Kalábrii pôsobí 'Ndrangheta a v Apúlii Sacra Corona Unita.
