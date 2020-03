Karanténa v Taliansku bude platiť aj po 3. apríli

Rím 19. marca (TASR) - Karanténa vyhlásená pre celé územie Talianska v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 bude platiť dlhšie než len do 3. apríla, uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte.



"Opatrenia, ktoré sme prijali... musia byť predĺžené", uviedol Conte podľa štvrtkového vydania denníka Corriere della Sera.



Conte vysvetlil, že vďaka reštriktívnym opatreniam sa Taliansko "vyhlo zrúteniu (zdravotného) systému".



Upozornil však, že "keď dosiahneme vrchol (epidémie) a keď o niekoľko dní počet nakazených začne klesať, aspoň v percentách - dúfajme v to -, nebudeme sa ihneď môcť vrátiť k životu, ako sme ho žili doteraz."



Taliansko oznámilo, že v súvislosti s nakazením koronavírusom SARS-CoV-2 v stredu zomrelo 475 ľudí, čo je najtragickejšia denná bilancia v tejto krajine, ktorá je spomedzi európskych najviac postihnutá pandémiou choroby COVID-19.



V rámci vládnych nariadení majú obyvatelia Talianska výrazne obmedzený pohyb mimo svojich domovov, ktoré smú opustiť len na nákup potravín, liekov a drogistického tovaru a na presuny do zamestnania. Školy všetkých typov sú tiež zavreté.