Karanténne opatrenia sa v USA stretli aj s násilnou odozvou

Washington 8. mája (TASR) - Američanka postrelila niekoľkých zamestnancov prevádzky McDonald's v meste Oklahoma, metropole rovnomenného amerického štátu. Streľbu spustila po tom, ako ju rozhnevalo zistenie, že jedálenská časť je pre pandémiu koronavírusu zatvorená. S odvolaním sa na vyjadrenie miestnej polície o tom vo štvrtok večer informovali agentúry AP a DPA.



Tridsaťdvaročná Gloricia Woodyová pri svojom stredajšom vyčíňaní v prevádzke rýchleho občerstvenia zranila štyroch mladých pracovníkov tohto občerstvenia vo veku 16-18 rokov. Tých hospitalizovali - jedného so strelným poranením ruky, dvoch ďalších s poraneniami od šrapnelov a štvrtého so zranením hlavy. Očakáva sa, že sa zo zranení zotavia, informuje AP. Páchateľku na mieste zadržala polícia.



Agentúra DPA uvádza, že išlo len o jeden z násilných incidentov, akých terčom sa v ostatnom čase stali zamestnanci rôznych prevádzok v USA snažiaci sa o dodržiavanie pravidiel spoločenského odstupu.



Minulý piatok napríklad strážcu v predajni s rôznym druhom tovaru v Michigane zastrelil muž po zvade, ktorá nastala v reakcii na to, že strážca zákazníkov odmietal púšťať dnu bez rúška na tvár. V súvislosti s jeho vraždou zadržala polícia podľa vyjadrenia miestnej prokuratúry celkovo troch ľudí.



Ešte o deň skôr zase texaská polícia zadržala muža, ktorý sotil do jazera strážcu v parku po tom, ako ten ľudí nabádal, aby udržiavali vzájomné rozstupy.



Karanténne opatrenia vyvolali okrem násilností aj rôzne napäté situácie. V texaskom Dallase napríklad na sedem dní za mrežami odsúdili ženu, ktorá sa pred časom odmietla podvoliť nariadeniam a zatvoriť svoje kaderníctvo. Jej prípad vyvolal vlnu pobúrenia, a to aj zo strany miestneho guvernéra i generálneho prokurátora. Texaský najvyšší súd ju však napokon omilostil a trest si odpykať nemusela.



V Spojených štátoch dosiaľ zaznamenali vyše 1,2 milióna prípadov infekcie novým koronavírusom a viac ako 75.500 úmrtí. Odborníci sa domnievajú, že obmedzenia pohybu sú na potlačenie šírenia nákazy nevyhnutné. Tie si však v USA vyžiadali už aj viacero protestov, ktorých účastníci vyjadrovali väčšiu obavu o hospodársky úpadok krajiny než zdravie.