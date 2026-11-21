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Karavána 250 migrantov vstúpila z Guatemaly do Mexika, mieri do USA
Viacerí migranti agentúre AFP povedali, že v USA už v minulosti žili, no počas razií imigračného a colného úradu (ICE) ich deportovali.
Autor TASR
Mexiko 21. novembra (TASR) - Karavána približne 250 migrantov, väčšinou zo Strednej Ameriky, vstúpila v piatok na územie Mexika. Na cestu do USA sa vydali pešo napriek varovaniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Skupina mladých mužov a rodín s deťmi, ktorí si nesú svoj majetok na pleciach, prešla cez hraničný most z Guatemaly do mexického mesta Tapachula, potvrdila agentúra AFP s tým, že mexické úrady im v prekročení hranice nebránili. Migranti niesli transparent s nápisom „Boh je s nami“.
Pohyb migrantov sa zintenzívnil od nedávnej drvivej porážky Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu (midterms). Do Mexika už vstúpilo niekoľko skupín migrantov v nádeji, že sa dostanú do USA.
Viacerí migranti agentúre AFP povedali, že v USA už v minulosti žili, no počas razií imigračného a colného úradu (ICE) ich deportovali.
„Aj ja som stala obeťou ICE. Idem za svojou malou dcérkou, ktorá je v Houstone,“ povedala 31-ročná Saba Najerová z Hondurasu. „Je ešte len bábätko a ani som si ju nemohla poriadne užiť, ale práve to ma ženie vpred. Dáva mi to silu dostať sa cez hranice,“ dodala.
Väčšie karavány zablokovali bezpečnostné zložky. Ďalšie skupiny sa rozišli po tom, ako im mexickí imigrační úradníci povedali, že nemajú šancu prekročiť hranice do USA, pričom im ponúkli možnosť požiadať o azyl v Mexiku. V piatok sa smerom k mexickému štátu Oaxaca presúvala ešte jedna karavána s približne 100 migrantmi.
Trump pohrozil Mexiku zdvojnásobením ciel, ak migrantov nezastaví. Kritika migračných karaván zohrávala významnú úlohu už počas jeho prvého funkčného obdobia, ako aj v predvolebnej kampani proti svojmu predchodcovi Joeovi Bidenovi z Demokratickej strany, pripomína AFP.
Skupina mladých mužov a rodín s deťmi, ktorí si nesú svoj majetok na pleciach, prešla cez hraničný most z Guatemaly do mexického mesta Tapachula, potvrdila agentúra AFP s tým, že mexické úrady im v prekročení hranice nebránili. Migranti niesli transparent s nápisom „Boh je s nami“.
Pohyb migrantov sa zintenzívnil od nedávnej drvivej porážky Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu (midterms). Do Mexika už vstúpilo niekoľko skupín migrantov v nádeji, že sa dostanú do USA.
Viacerí migranti agentúre AFP povedali, že v USA už v minulosti žili, no počas razií imigračného a colného úradu (ICE) ich deportovali.
„Aj ja som stala obeťou ICE. Idem za svojou malou dcérkou, ktorá je v Houstone,“ povedala 31-ročná Saba Najerová z Hondurasu. „Je ešte len bábätko a ani som si ju nemohla poriadne užiť, ale práve to ma ženie vpred. Dáva mi to silu dostať sa cez hranice,“ dodala.
Väčšie karavány zablokovali bezpečnostné zložky. Ďalšie skupiny sa rozišli po tom, ako im mexickí imigrační úradníci povedali, že nemajú šancu prekročiť hranice do USA, pričom im ponúkli možnosť požiadať o azyl v Mexiku. V piatok sa smerom k mexickému štátu Oaxaca presúvala ešte jedna karavána s približne 100 migrantmi.
Trump pohrozil Mexiku zdvojnásobením ciel, ak migrantov nezastaví. Kritika migračných karaván zohrávala významnú úlohu už počas jeho prvého funkčného obdobia, ako aj v predvolebnej kampani proti svojmu predchodcovi Joeovi Bidenovi z Demokratickej strany, pripomína AFP.