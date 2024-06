Kardinál Czerny vyzýva Európanov, aby si spomenuli na svoje korene

Rím 3. júna (TASR) - Pôvodom český kardinál Michael Czerny v pondelok vyzval európskych voličov, aby si spomenuli na svoje vlastné korene a mali pochopenie pre ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Kardinálovo vyjadrenie zverejnila agentúra AP v pondelok - niekoľko dní pred voľbami do Európskeho parlamentu, v ktorých je opäť veľkou témou migrácia.



Czerny vo Vatikáne hovoril v pondelok v rámci uvedenia výročného posolstva pápeža pre migrantov, ktorého témou tento rok je Božia prítomnosť na ceste viery každého kresťana a Božie sprevádzanie ľudí na cestách. V poradí 110. svetový deň migrantov a utečencov pripadne na 29. septembra, informoval spravodajský web Vatican News.



Na otázku, či má nejaký odkaz pre európskych voličov, Czerny pripomenul tému pápežovho posolstva a povedal, že živnou pôdou pre reči o migrácii je strach, ideológia a propaganda o "globálnej kríze", ktorá podľa neho ani neexistuje.



Dodal, že pre Európanov by bolo užitočné, "aby uznali svoje vlastné migračné korene". Argumentoval, že z vedeckých zistení vyplýva, že ľudská rasa sa v Európe nezrodila a že mnohí Európania mali predkov migrantov.



"Je naozaj škoda, že po dvoch alebo troch generáciách rodiny zabudnú na svoje migračné korene a na tých, ktorí im pomáhali," povedal Czerny s tým, že "teraz máme príležitosť pomôcť."



Vo svojom príhovore Czerny pripomenul aj biblický exodus Židov i postavu milosrdného Samaritána, keď apeloval na Európanov, aby prejavili kresťanskú dobročinnosť voči migrantom.



Pápež František považuje problematiku migrantov za prioritu svojho pontifikátu. Prijímajúce krajiny vyzval, aby v rámci svojich možností vítali, chránili, podporovali a integrovali migrantov. Mnohí politici však využili strach Európanov z migrantov a aj v Taliansku sa migrácia pravidelne objavuje na poprednom mieste tém predvolebných kampaní.



Kardinál Czerny patrí k blízkym spolupracovníkom pápeža Františka v sekcii vatikánskeho Úradu pre integrálny ľudský rozvoj, ktorá sa zaoberá migrantmi a utečencami.



S pápežom Czerného spája rovnaká jezuitská rehoľa aj povedomie o prisťahovaleckých koreňoch. Czerny sa narodil v Brne, no jeho rodina v roku 1948 emigrovala do Kanady, kde vyrastal.