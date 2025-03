Kardinál Fernández: Pápež veriacich čoskoro prekvapí

Rím 21. marca (TASR) - Pápež František po tom, čo sa zotaví zo zápalu pľúc, veriacich prekvapí, rezignovať sa však nechystá. Povedal to v piatok prefekt Dikastéria pre náuku viery kardinál Víctor Manuel "Tucho" Fernández, informuje TASR podľa správy agentúry ANSA.



"Teraz sa začína nové dejstvo a on je mužom prekvapení. Za tento mesiac sa naučil veľa vecí," uviedol Fernández o 88-ročnom Františkovi, ktorý stále bojuje s obojstranným zápalom pľúc v Gemelliho nemocnici v Ríme, jeho stav sa však postupne zlepšuje.



Podľa Fernándeza bude obdobie po pápežovom prepustení z nemocnice "plodným pre cirkev i pre svet". Na otázku, či sa domnieva, že by medzi spomínané prekvapenia mohla patriť aj Františkova rezignácia, odpovedal: "To si naozaj nemyslím. Nie."



Fernández dodal, že pápež sa má dobre, má však problémy s hovorením. To, či bude pripravený zúčastniť sa na slávení Veľkej noci, však bude podľa argentínskeho kardinála závisieť od lekárov, ktorí si chcú byť "na 100 percent istí".



Pápež podľa neho pôvodne nechcel ísť do nemocnice, presvedčili ho až jeho blízki priatelia. "Ale je to jezuita z inej doby, silný muž, ktorý je vždy schopný nájsť zmysel aj v týchto temných časoch," dodal Fernández podľa agentúry ANSA.



Terajšie pápežove zdravotné problémy súvisia aj s tým, že mu v mladosti lekári pre chorobu odstránili časť pľúc.



František, ktorý je hlavou katolíckej cirkvi od roku 2013, sa už v minulosti niekoľkokrát liečil na respiračné ochorenia. Za posledné roky takisto podstúpil operáciu prietrže a hrubého čreva. Vzhľadom na bolesť kolena tiež používa invalidný vozík.