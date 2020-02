Kardinál Marx skončí na poste predsedu nemeckej biskupskej konferencie

Kolín nad Rýnom 11. februára (TASR) - Nemecká biskupská konferencia (DBK) v utorok oznámila, že kardinál Reinhard Marx skončí v marci na poste jej predsedu. Informovala o tom agentúra DPA.



Marx sa už nebude uchádzať o vedenie tejto inštitúcie, ktorá si tak v marci zvolí nového predsedu, oznámil hovorca DBK.



Marx je považovaný za jedného z ťahúňov tzv. synodálnej cesty, prebiehajúcej dvojročnej diskusnej iniciatívy nemeckej katolíckej cirkvi, zameranej na reformovanie postoja k partnerským vzťahom, sexualite, ale aj napríklad k postaveniu žien v cirkvi a ďalším otázkam. Iniciatíva vznikla po predvlaňajšom odhalení rozsiahleho pohlavného zneužívania maloletých duchovnými v rokoch 1946 - 2014.



Marx svoje rozhodnutie skončiť ako predseda oznámil DBK v liste. Napísal v ňom, že už dlhšie vedel, že sa o druhé funkčné obdobie na tomto poste uchádzať nebude. Kardinál uviedol, že ak by úrad zastával aj po druhý raz, skončil by v ňom až ako 72-ročný.



"Domnievam sa, že na rade by už mala byť mladšia generácia," povedal v súčasnosti 66-ročný Marx, ktorý aktuálne pôsobí tiež ako arcibiskup v arcidiecéze Mníchov-Freising.