Kardinál na Ukrajine vyzval veriacich nestrácať vieru a nádej

Kyjev/Vatikán 21. júla (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v nedeľu pokračoval v návšteve Ukrajiny, keď v mariánskej svätyni v Berdyčive v Žytomyrskej oblasti odslúžil omšu, počas ktorej veriacich vyzval, aby "nestrácali vieru, aj keď sa zdá, že zlo vyhráva".



Podľa spravodajského webu Vatican News Parolin vyzval cirkev na modlitby za to, aby "Boh obrátil srdcia tých, ktorí zišli z jeho ciest a stali sa otrokmi vlastnej pýchy, rozsievajú násilie a smrť a pošliapavajú dôstojnosť druhých".



Wae Vatican News pripomenul, že svätyňa Panny Márie Karmelskej v Berdyčive, vzdialenom od Kyjeva asi 150 kilometrov, je jedným z duchovných centier katolíckej komunity na Ukrajine.



Vo svojej homílii kardinál Parolin povzbudzoval veriacich, aby nestrácali dôveru a nádej v Boha, "najmä dnes, keď sa zdá, že zlo vyhráva, keď hrôzy vojny a bolesť mnohých obetí a obrovské ničenie podkopávajú vieru v Božiu dobrotu, keď už nemáme ani silu modliť sa".



Vyzval veriacich pamätať na posolstvo Veľkej noci a zdôraznil, že "Smrť nebude mať posledné slovo".



Kardinál Parolin pricestoval koncom tohto týždňa na oficiálnu návštevu Ukrajiny, aby národnej svätyni Nepoškvrnenej Panny Márie v Berdyčive udelil štatút baziliky minor a stretol sa s ukrajinskými najvyššími predstaviteľmi - zrejme vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedol web Vatican News.



"Samozrejme, myslím si, že budeme hovoriť o mieri a možných vyhliadkach na mier," poznamenal Parolin pred odchodom na Ukrajinu v súvislosti s očakávanými stretnutiam.



Pripomenul, že jeho návšteva je ďalším vyjadrením pozornosti, ktorú pápež František venuje Ukrajine a jeho veľkým nádejam na dosiahnutie mieru. Pápež od samého začiatku hľadal spôsoby, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť spravodlivý mier, dodal kardinál.



V rámci svojej návštevy Parolin okrem pútnického miesta Berdyčiv zavítal do Ľvova na západnej Ukrajine i do prístavného mesta Odesa na juhu, ktoré je už týždne častým terčom útokov ruskej armády.



Ide o Parolinovu prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny od 24. februára 2022, keď Rusko na jej území rozpútalo plnoformátovú vojnu. Predtým Parolin navštívil Ukrajinu v júni 2016 a v auguste 2021 sa v Kyjeve zúčastnil na podujatiach súvisiacich s 30. výročím obnovenia ukrajinskej nezávislosti.