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Kardinál: Návšteva pápeža v KĽDR závisí od vôle Pchjongjangu

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Na snímke pápež Lev XIV. Foto: TASR/AP

Kardinál Lazzaro Ju Hung-sik sa vyjadril pre novinárov v sobotu, keď v rímskej Bazilike svätého Pavla za hradbami celebroval slávnostnú omšu, na ktorej sa zúčastnil juhokórejský prezident I Če-mjong.

Autor TASR
Rím 15. júna (TASR) - To, či pápež Lev XIV. navštívi Severnú Kóreu, záleží na postoji Pchjongjangu, pretože hlava katolíckej cirkvi je ochotná prispieť k presadzovaniu mieru na Kórejskom polostrove. S odvolaním sa na juhokórejského kardinála o tom v pondelok informovala tlačová agentúra Jonhap, píše TASR.

Kardinál Lazzaro Ju Hung-sik sa vyjadril pre novinárov v sobotu, keď v rímskej Bazilike svätého Pavla za hradbami celebroval slávnostnú omšu, na ktorej sa zúčastnil juhokórejský prezident I Če-mjong.

Soul sa podľa Johnapu snaží využiť záujem Vatikánu vo svojom úsilí o zmiernenie napätia a budovanie mieru s totalitnou KĽDR. Zosnulý pápež František opakovane vyjadril želanie navštíviť Severnú Kóreu.

„Vidím to tak, že to závisí od Severnej Kórey,“ povedal Ju s tým, že je na Pchjongjangu, aby pápeža pozval a stanovil podmienky takejto návštevy.

Lev XIV. pochádza z USA a jeho cesta do KĽDR by mohla pomôcť mobilizovať podporu katolíkov v Spojených štátoch, čo by zasa mohlo Vatikánu umožniť angažovať sa v severokórejsko-amerických vzťahoch, poznamenal kardinál. Citoval tiež slová pápeža o tom, že je ochotný „prispieť k mieru na Kórejskom polostrove“.
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