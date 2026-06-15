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Kardinál: Návšteva pápeža v KĽDR závisí od vôle Pchjongjangu
Kardinál Lazzaro Ju Hung-sik sa vyjadril pre novinárov v sobotu, keď v rímskej Bazilike svätého Pavla za hradbami celebroval slávnostnú omšu, na ktorej sa zúčastnil juhokórejský prezident I Če-mjong.
Autor TASR
Rím 15. júna (TASR) - To, či pápež Lev XIV. navštívi Severnú Kóreu, záleží na postoji Pchjongjangu, pretože hlava katolíckej cirkvi je ochotná prispieť k presadzovaniu mieru na Kórejskom polostrove. S odvolaním sa na juhokórejského kardinála o tom v pondelok informovala tlačová agentúra Jonhap, píše TASR.
Kardinál Lazzaro Ju Hung-sik sa vyjadril pre novinárov v sobotu, keď v rímskej Bazilike svätého Pavla za hradbami celebroval slávnostnú omšu, na ktorej sa zúčastnil juhokórejský prezident I Če-mjong.
Soul sa podľa Johnapu snaží využiť záujem Vatikánu vo svojom úsilí o zmiernenie napätia a budovanie mieru s totalitnou KĽDR. Zosnulý pápež František opakovane vyjadril želanie navštíviť Severnú Kóreu.
„Vidím to tak, že to závisí od Severnej Kórey,“ povedal Ju s tým, že je na Pchjongjangu, aby pápeža pozval a stanovil podmienky takejto návštevy.
Lev XIV. pochádza z USA a jeho cesta do KĽDR by mohla pomôcť mobilizovať podporu katolíkov v Spojených štátoch, čo by zasa mohlo Vatikánu umožniť angažovať sa v severokórejsko-amerických vzťahoch, poznamenal kardinál. Citoval tiež slová pápeža o tom, že je ochotný „prispieť k mieru na Kórejskom polostrove“.
Kardinál Lazzaro Ju Hung-sik sa vyjadril pre novinárov v sobotu, keď v rímskej Bazilike svätého Pavla za hradbami celebroval slávnostnú omšu, na ktorej sa zúčastnil juhokórejský prezident I Če-mjong.
Soul sa podľa Johnapu snaží využiť záujem Vatikánu vo svojom úsilí o zmiernenie napätia a budovanie mieru s totalitnou KĽDR. Zosnulý pápež František opakovane vyjadril želanie navštíviť Severnú Kóreu.
„Vidím to tak, že to závisí od Severnej Kórey,“ povedal Ju s tým, že je na Pchjongjangu, aby pápeža pozval a stanovil podmienky takejto návštevy.
Lev XIV. pochádza z USA a jeho cesta do KĽDR by mohla pomôcť mobilizovať podporu katolíkov v Spojených štátoch, čo by zasa mohlo Vatikánu umožniť angažovať sa v severokórejsko-amerických vzťahoch, poznamenal kardinál. Citoval tiež slová pápeža o tom, že je ochotný „prispieť k mieru na Kórejskom polostrove“.