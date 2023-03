Kardinál: Pápeža by mohli z nemocnice prepustiť v sobotu

Vatikán 31. marca (TASR) - Pápeža Františka by z nemocnice v Ríme, kde sa lieči na zápal priedušiek, mohli prepustiť v sobotu. Pre taliansku agentúru Adnkronos to v piatok povedal dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re.



"Na základe informácií, ktoré mám, (pápež) zajtra opustí (nemocnicu) Gemelli, čiže bude môcť predsedať všetkým obradom počas Svätého týždňa," uviedol Battista Re. Nespresnil, či má informácie od zdrojov z Vatikánu alebo nemocnice.



Pápeža Františka (86) hospitalizovali v nemocnici Gemelli v stredu. Po dvoch nociach, ktoré tam strávil, a liečbe antibiotikami sa jeho stav sa podľa lekárov zlepšuje.



Kardinál Giovanni Battista Re naznačil, že po návrate do Vatikánu sa pápež zúčastní na veľkonočných obradoch. Už skôr bolo avizované, že veľkonočné omše budú namiesto pápeža celebrovať kardináli. Najvyšší pontifex by však mohol sedieť v blízkosti oltáru a omšiam oficiálne predsedať, píše agentúra DPA.