Kardinál Parolin je na prvej návšteve Ukrajiny od 24. februára 2022

Vatikán 20. júla (TASR) - Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v rámci svojej cesty na Ukrajinu zavítal v sobotu do prístavného mesta Odesa, kde sa stretol s duchovenstvom a veriacimi, modlil sa za obete vojny a vyzýval na spravodlivý a trvalý mier. Informoval o tom spravodajský web Vatican News s tým, že Parolinova návšteva na Ukrajine potrvá do 24. júla.



Vatikánsky štátny sekretár pricestoval na Ukrajinu v piatok, keď zavítal do Ľvovskej oblasti na západe krajiny.



V nedeľu 21. júla bude Parolin predsedať záverečnej svätej omši na púti katolíkov latinského obradu do mariánskej svätyne v Berdyčove v Žytomyrskej oblasti. Návšteva tam sa koná aj na žiadosť latinských biskupov a jej súčasťou bude povýšenie miestnej mariánskej svätyne na baziliku minor.



Parolin by mal navštíviť aj gréckokatolícku katedrálu v Kyjeve a absolvovať stretnutie s najvyšším predstaviteľom ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.



Pred odchodom na Ukrajinu Parolin vyjadril nádej, že sa počas nej stretne aj s predstaviteľmi svetskej moci vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Parolin pred odletom na Ukrajinu v rozhovore pre médiá uviedol, že jeho cesta sa ponesie v znamení "modlitby a nádeje, že sa nájdu spôsoby na rýchle ukončenie konfliktu".



Doplnil, že jeho prítomnosť na Ukrajine možno vnímať aj ako vyjadrenie "blízkosti pápeža, ktorý sa od začiatku snaží nájsť spôsoby ukončenia vojny a spravodlivý mier pre sužovanú Ukrajinu".



Ide o Parolinovu prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny od 24. februára 2022, keď Rusko na jej území rozpútalo plnoformátovú vojnu. Predtým parolin navštívil Ukrajinu v júni 2016 a v auguste 2021 sa v Kyjeve zúčastnil na podujatiach súvisiacich s 30. výročím obnovenia ukrajinskej nezávislosti.