Kardinál Parolin varuje pred preventívnymi vojnami
Pápež Lev XIV. v stredu počas pravidelnej generálnej audiencie na Námestí svätého Petra konflikt v Iráne priamo nespomenul.
Autor TASR
Vatikán 4. marca (TASR) - Štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin v stredu varoval pred preventívnymi vojnami, lebo môžu do konfliktu uvrhnúť celý svet. Kardinál to uviedol v reakcii na pokračujúce americko-izraelské útoky na Irán, ktoré podľa neho oslabujú medzinárodné právo.
V rozhovore pre spravodajský web Vatican News Parolin upozornil, že ak by sa štátom priznalo právo na „preventívnu vojnu“ podľa ich vlastných kritérií a bez nadnárodného právneho rámca, mohol by vzplanúť celý svet.
Dodal, že oslabovanie medzinárodného práva je „skutočne znepokojujúce“, lebo „spravodlivosť ustúpila sile, sila zákona bola nahradená zákonom sily s presvedčením, že mier môže nastať až po zničení nepriateľa.“
Fakt, že národy Blízkeho východu – vrátane jeho kresťanských komunít – boli „opäť uvrhnuté do hrôz vojny, ktorá ničí ľudské životy, prináša skazu a vťahuje celé národy do špirály násilia s neistými výsledkami“, označil Parolin za okamih veľkého smútku.
Zdôraznil, že mier a bezpečnosť treba „pestovať a dosahovať prostredníctvom možností, ktoré ponúka diplomacia“, najmä tá na pôde multilaterálnych orgánov, kde majú štáty možnosť riešiť konflikty bez krviprelievania a spravodlivejším spôsobom.
Agentúra Reuters podotkla, že je nezvyčajné, aby vatikánski diplomati takto otvorene kritizovali konkrétne vojenské operácie. Predstavitelia Vatikánu sa zvyčajne vyhýbajú medializácii a konajú skôr v zákulisí, čím dávajú priestor variantu, že cirkev pri hľadaní riešenia pre ukončenie konfliktu poslúži ako sprostredkovateľ.
Americký prezident Donald Trump deklaroval, že útoky proti Iránu boli potrebné na to, aby zabránili Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane a aby prekazili iránsky program vývoja a výroby balistických rakiet dlhého doletu. Irán tvrdenia, že sa pokúša vyrobiť jadrovú zbraň, odmieta.
Pápež Lev XIV. v stredu počas pravidelnej generálnej audiencie na Námestí svätého Petra konflikt v Iráne priamo nespomenul. Už v nedeľu však vyzval na jeho ukončenie a apeloval na zastavenie špirály násilia, konštatoval Reuters.
