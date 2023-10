Kardinál Pizzaballa ponúka, že sa vymení za rukojemníkov Hamasu

Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pierbattista Pizzaballa je ochotný vymeniť sa za izraelské deti, ktoré komandá palestínskeho hnutia Hamas zajali a zavliekli do pásma Gazy, informovala v pondelok agentúra Reuters.



Počas videokonferencie s novinármi v Taliansku Pizzaballa vyjadril pripravenosť vymeniť sa za zadržiavané deti, na "čokoľvek, ak to môže viesť k slobode a návrtu detí domov".



Dosiahnuť prepustenie rukojemníkov označil za prvoradú úlohu, ktorú treba urobiť. Dodal, že inak eskaláciu nebude možné zastaviť.



Informoval, že ani on a ani jeho úrad ešte nemali priamy kontakt s Hamasom, ktorého komandá 7. októbra prenikli na územie Izraela, čo sprevádzalo aj intenzívne raketové ostreľovanie. O život pritom prišlo najmenej 1300 Izraelčanov. Ozbrojenci Hamasu vtedy vzali do zajatia asi 200 ľudí, ktorých teraz zadržiavajú. Predpokladá sa, že najmenej tucet z nich sú deti.



Podľa Pizzaballu je úrad pripravený pokúsiť sa priviesť späť aspoň časť rukojemníkov. "Je to veľmi ťažké, pretože na sprostredkovanie potrebujete mať partnerov. A v tejto chvíli nie je možné hovoriť s Hamasom," vysvetlil Pizzaballa.



V súvislosti možnou izraelskou pozemnou inváziou v pásme Gazy Pizzaballa tlmočil obavy, že po nej zostane veľa obetí a vznikne oveľa závažnejšia humanitárna kríza.



Obáva sa tiež toho, že tento konflikt prerastie do regionálneho, ktorý nebude zahŕňať len pásmo Gazy a možno Západný breh, ale aj Libanon, a potom aj "islamský svet, všetky arabské krajiny".



Poznamenal, že je síce "veľmi ťažké predpovedať vývoj, ale strach z regionálnej expanzie je skutočný a nie som jediný, kto to hovorí".



Pizzaballa dohliada na aktivity katolíckej cirkvi v Izraeli a na palestínskych územiach, ako aj v Jordánsku a na Cypre. Ide o región, kde žije približne 300.000 rímskokatolíkov.



Reuters podotkol, že Izrael sa pripravuje na spustenie mohutnej pozemnej operácie, ktorá sa bude zrejme odohrávať na severe pásma Gazy a bude zameraná na veliteľské stanovištia i vojenskú infraštruktúru Hamasu.



Aj pre to sa v posledných dňoch a hodinách zintenzívňujú snahy o prepravu humanitárnej pomoci pre palestínskych civilistov - najmä tých, ktorí vypočuli výzvu Izraela a evakuovali sa zo severu pásma Gazy na juh.



Pásmo Gazy je od vpádu palestínskych kománd pod paľbou izraelskej armády. Podľa palestínskych úradov si doteraz vyžiadali najmenej 2750 obetí, pričom štvrtina z nich boli deti, a takmer 10.000 bolo zranených. Ďalších 1000 ľudí je nezvestných a predpokladá sa, že sú pod troskami rozbombardovaných budov.



Pizzaballa podotkol, že v cirkevných objektoch na severe pásma Gazy sa ukrývalo asi 1000 kresťanov, ktorých domovy boli zničené pri ostreľovaní. "Nevedia, kam majú ísť, pretože je to nebezpečné," povedal Pizzaballa.



Latinský patriarcha Jeruzalema minulý týždeň v mene všetkých ordinárov Svätej zeme vyhlásil utorok 17. októbra 2023 za deň pôstu a modlitieb za mier. Pripomenul to v nedeľu vo svojom príhovore k pútnikom vo Vatikáne aj pápež František, ktorý okrem toho vyzval aj na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Gaze a na garantovanie humanitárnych koridorov.