Kardinál vyzýva veriacich, aby sa vrátili na púte do Svätej zeme
Päťdňovú návštevu vykonanú ako gesto solidarity s miestnymi kresťanmi Aveline absolvoval spolu s dvoma ďalšími prelátmi z Francúzskej biskupskej konferencie.
Autor TASR
Jeruzalem 19. augusta (TASR) - Francúzsky kardinál Jean-Marc Aveline v utorok vyzval pútnikov, aby sa vrátili do Svätej zeme a takto podporili tamojšie kresťanské komunity, informovala agentúra AFP.
Pútnici by do Svätej zeme nemali prichádzať len pre to, aby „prehĺbili svoju vieru a spravili si nejaké fotografie..., ale aby sa aj zaujímali o kresťanov a ostatných ľudí, ktorí tu žijú,“ apeloval počas návštevy v Jeruzaleme Aveline, ktorý je aj predsedom Francúzskej biskupskej konferencie.
Záujem o miestnych kresťanov i ostatných ľudí v regióne Aveline označil za nový prístup k púti a ako cestu k hlbokej solidarite v rámci cirkvi. „Ide o konverziu pútnika,“ doplnil kardinál podľa webu Vatican News, píše TASR.
V pondelok francúzska delegácia navštívila Betlehem, mesto na okupovanom Západnom brehu, ktoré si kresťania ctia ako miesto Ježišovho narodenia, ale kam od vypuknutia vojny v palestínskom Pásme Gazy v októbri 2023 zahraniční návštevníci neprichádzajú. „Keď sme vošli do Baziliky Narodenia Pána, boli sme tam jedinými návštevníkmi,“ poznamenal Aveline.
Kardinál pripomenul aj perzekúcie, ktorým čelia miestni kresťania, ktorí často nemôžu uskutočniť púť na sväté miesta v Izraeli a východnom Jeruzaleme, pretože im úrady nevydajú povolenia na pohyb z jednej oblasti do druhej.
Francúzsky kardinál sa vyjadril aj ku vzťahom medzi kresťanmi a židmi. Ubezpečil, že „naše väzby so židmi sú nezlomné“, ale varoval pred „alarmujúcim nárastom antisemitizmu v Európe“. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že „každá kritika štátu Izrael je okamžite vnímaná ako antisemitizmus“. Podľa Avelina to svedčí o potrebe dialógu a hovorenia pravdy bez poškodzovania dôstojnosti iných.
Aveline súčasne informoval, že v utorok hovoril so správcom farnosti pri Kostole Svätej rodiny v meste Gaza Gabrielom Romanellim, ktorý bol minulý mesiac zranený pri izraelskom útoku. Situáciu v meste a farnosti opísal kňaz ako veľmi neistú. Kardinál však doplnil, že ho veľmi zaujala vnútorná sila Romanelliho.
Kostol Svätej rodiny je jediným katolíckym kostolom v Gaze. Tento farský komplex sa hneď na začiatku vojny medzi palestínskym radikálnym hnutím Hamas a Izraelom v októbri 2023 stal improvizovaným útočiskom pre asi 500 ľudí. Väčšina z nich sú kresťania – katolíci, pravoslávni i protestanti, avšak farnosť prevzala starostlivosť aj o asi 50 moslimských detí. Zosnulý pápež František bol s farárom Romanellim v pravidelnom telefonickom kontakte a zaujímal sa o život tejto komunity.
