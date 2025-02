Kardinál Zuppi: Pápež je na ceste k úplnému uzdraveniu

Rím 20. februára (TASR) - Predseda talianskej biskupskej konferencie kardinál Matteo Maria Zuppi vo štvrtok vyhlásil, že pápež František je na ceste k úplnému uzdraveniu. Vyzdvihol tiež, že Vatikán po celý čas hospitalizácie transparentne informuje o pápežovom zdravotnom stave. Františka hospitalizovali v piatok pre pretrvávajúcu bronchitídu. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.



"To, že pápež raňajkoval, čítal noviny, prijímal ľudí, znamená, že smeruje k úplnému uzdraveniu, ktoré, ako dúfame, nastane čoskoro," vyhlásil Zuppi. "Všetci sa obávame o pápeža, ale to, čo sa hovorí, je presne to, čo sa aj deje," dodal kardinál, ktorý je zároveň bolonským arcibiskupom. František ho tiež poveril vedením mierovej misie zameranej na ukončenie vojny na Ukrajine.



Pápeža Františka (88) museli v dôsledku už viac než týždeň trvajúcej bronchitídy v piatok na poludnie hospitalizovať v rímskej nemocnici Gemelli. Vatikán v utorok informoval, že má obojstranný zápal pľúc. V stredu bol jeho zdravotný stav stabilizovaný a krvné testy ukázali "mierne zlepšenie".



V stredu Františka navštívila aj talianska premiérka Giorgia Meliová, podľa ktorej bol pápež v dobrej nálade, reagoval pohotovo a "nestratil svoj povestný zmysel pre humor."