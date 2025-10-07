Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kardinála Duku akútne operovali, jeho stav je stabilizovaný

Na archívnej snímke kardinálDominik Duka. Foto: TASR - František Iván

Známy český duchovný má 82 rokov.

Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Bývalý pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, podstúpil v pondelok akútnu operáciu. Jeho stav je v súčasnosti podľa pražského arcibiskupstva stabilizovaný. Úrad to uviedol na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Včera bol akútne operovaný kardinál Dominik Duka, jeho stav je teraz stabilizovaný. Pripojme sa dnes na sviatok Panny Márie Ružencovej k modlitbe ruženca za jeho uzdravenie,“ uviedlo arcibiskupstvo.

Na Dukovom profile na sieti X sa v utorok objavilo poďakovanie. „Ďakujem všetkým za modlitby. Pán Boh žehnaj!“ píše sa v príspevku.

Známy český duchovný má 82 rokov. Pražským arcibiskupom sa stal v roku 2010, keď nahradil Miloslava Vlka. Po 12 rokoch ho vo funkcii vystriedal Jan Graubner.

O Dukovi sa v uplynulých týždňoch hovorilo častejšie aj v médiách. Reagovali napríklad na to, že pred niekoľkými dňami sa modlil v Ružomberku v Mauzóleu Andreja Hlinku. Pri tejto príležitosti Duka odkázal Slovákom, aby uskutočňovali Hlinkov odkaz. V polovici septembra odslúžil v pražskom Týnskom chráme na Staromestskom námestí zádušnú omšu za amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, ktorý bol zastrelený počas diskusie na univerzitnom kampuse v USA. Duka kritikom zádušnej omše za zavraždeného aktivistu odpovedal, že považoval za správne vyslať signál, ako spoločnosť nemá konať.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
