Kardinála Zena súd pustil na pohreb pápeža Benedikta XVI.

Hongkong 3. januára (TASR) - Na pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI. sa zúčastní i hongkonský kardinál Joseph Zen Ze-kiun, ktorý dostal od tamojších úradov povolenie za týmto účelom opustiť mesto. V utorok to oznámil jeho tajomník. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Kardinál sa zúčastní na pohrebnej bohoslužbe, ktorá sa na vatikánskom Námestí sv. Petra uskutoční vo štvrtok 5. januára. Následne sa v sobotu vráti do vlasti.



O povolenie zúčastniť sa na pohrebe vo Vatikáne musel kardinál požiadať na hongkonskom súde.



Kardinála Zena zatkla čínska polícia vlani v máji za údajnú spoluprácu so zahraničnými silami. V novembri dostal tento 90-ročný kardinál, ktorého medzičasom prepustili z väzby, pokutu za finančnú podporu obhajoby prodemokratických demonštrantov v Hongkongu.



Benedikt XVI. zomrel v sobotu vo veku 95 rokov. V roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie a stal sa emeritným pápežom. Abdikáciu zdôvodnil pokročilým vekom a vysvetlil, že už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.