Kardináli diskutovali o profile nového pápeža

Vatikán 28. apríla (TASR) - Kardináli, ktorí sa v pondelok vo Vatikáne zišli na piatej generálnej kongregácii od smrti pápeža Františka, diskutovali o vzťahu cirkvi k súčasnému svetu a iným vierovyznaniam, o evanjelizácii, ale aj o sexuálnom zneužívaní v cirkvi. Vatikán vo svojom vyhlásení uviedol, že sa hovorilo i o vlastnostiach, ktoré musí mať nový pápež, aby na tieto výzvy mohol efektívne reagovať, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Spravodajský web Vatican News doplnil, že na kongregácii sa v pondelok zúčastnilo viac než 180 kardinálov - vrátane niečo vyše 100 kardinálov-voliteľov -, ktorí si vypočuli približne 20 diskusných príspevkov. Podobne ako v uplynulé dni sa konala aj prísaha kardinálov, ktorí prišli na kongregáciu do Ríma a doteraz ju ešte nezložili.



Počas piatej kongregácie boli vyžrebovaní aj kardináli komisie, ktorá pomáha kardinálovi komorníkovi Kevinovi Farrellovi pri riadení bežných záležitostí Vatikánu a pri príprave konkláve. Sú to kardináli Luis Antonio Tagle a Dominique Mamberti.



Z dôvodu príprav konkláve je Sixtínska kaplnka, kde sa voľba pápeža tradične koná, od pondelka pre verejnosť neprístupná. Zatvorené sú aj Vatikánske záhrady a nekropola Via Triumphalis.



Voľba nového pápeža - ako v pondelok oznámili kardináli - sa začne 7. mája - 17 dní po smrti pápeža Františka.



Súčasťou prípravy kardinálov na konkláve bude aj šiesta generálna kongregácia, ktorá sa v utorok ráno začne prvou z dvoch plánovaných meditácií pred voľbou nového pápeža.



Kardináli sa v najbližších dňoch budú schádzať každé ráno o 09:00 h, a to až do 6. mája vrátane. Výnimkou budú štvrtok 1. mája a nedeľa 4. mája, doplnil web Vatican News.



Aby bola voľba nového pápeža platná, daný kandidát musí získať aspoň dve tretiny hlasov, spočítaných na základe prítomných a hlasujúcich kardinálov.



Popoludní prvého dňa, 7. mája, sa uskutoční iba jedno kolo hlasovania. Ak táto voľba neprinesie výsledok, v nasledujúcich dňoch sa uskutočnia dve kolá hlasovania, jedno ráno a jedno popoludní.



Po troch dňoch bezvýsledného hlasovania bude maximálne jednodňová prestávka na modlitbu, voľnú diskusiu medzi kardinálmi a krátke duchovné povzbudenie, ktoré prednesie najstarší spomedzi kardinálov-voliteľov, francúzsky kardinál Dominique Mamberti.



Hlasovanie sa potom obnoví rovnakým spôsobom. Po siedmich kolách neúspešného hlasovania sa uskutoční ďalšia prestávka na modlitbu, rozhovory a meditáciu, ktorú prednesie chorvátsky kardinál Vinko Puljič.



Ak by bola neúspešná aj ďalšia séria hlasovaní, po jednodňovej prestávke by sa hlasovalo o dvoch kardináloch, ktorí v predchádzajúcom hlasovaní získali najvyšší počet hlasov.



Výsledky hlasovania sa podľa tradície oznamujú farbou dymu valiaceho sa z komína na streche Sixtínskej kaplnky, kde sa v peci z roku 1939 spália hlasovacie lístky: čierny dym znamená, že nebola dosiahnutá dvojtretinová väčšina; biely dym signalizuje zvolenie nového pápeža. Aby sa predišlo zmätku, biely dym je teraz sprevádzaný aj hlaholom zvonov Baziliky sv. Petra.