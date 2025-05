Kardináli sa v Bazilike sv. Petra zišli na omši za voľbu nového pápeža

Vatikán 7. mája (TASR) - Kardináli z celého sveta sa v stredu dopoludnia zišli v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne na poslednej omši pred konkláve, ktoré sa začne popoludní a zvolí nástupcu po zosnulom pápežovi Františkovi. Omšu „Pro Eligendo Romano Pontifice" („Za voľbu rímskeho pápeža“) celebruje dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Kardinál Re vo svojej kázni uviedol, že kardináli by mali za ďalšieho pápeža vybrať niekoho, kto by cirkev dokázal viesť v „ťažkom a komplexnom zlomovom bode dejín“.



Re, ktorý sa vzhľadom na svoj vek - 91 rokov - už nemôže zúčastniť na konkláve, vyzval kardinálov-voliteľov, aby zachovali jednotu katolíckej cirkvi, pričom pripomenul, že voľba pápeža je rozhodnutím „mimoriadneho významu“, v ktorom „treba odložiť bokom každú osobnú úvahu“.



Spravodajský web Vatican News uviedol, že v stredu po omši v Svätopeterskej bazilike sa kardináli o 15:45 h presunú z Domu sv. Marty do Apoštolského paláca, kde vstúpia do konkláve. Na voľbe pápeža v Sixtínskej kaplnke sa zúčastní 133 kardinálov-voliteľov zo 70 krajín sveta, pričom 108 z nich vymenoval zosnulý pápež František.



Podľa vatikanistov toto konkláve bude „relatívne krátke“. Pripustil to aj bývalý spravodajca francúzskeho denníka La Croix vo Vatikáne Frédéric Mounier, pričom však upozornil, že zvolenie pápeža hneď v prvom kole hlasovania je „nepravdepodobné“. Kardináli majú tendenciu voliť v prvom kole svojho favorita a potom prípadne zmeniť svoju preferenciu na základe trendov v nasledujúcich kolách.



Samotní kardináli počas rozhovorov s novinármi počas uplynulých dní vyslovovali predpoklad, že v poradí 267. pápeža zvolia „maximálne do troch dní“. Priemerná dĺžka posledných desiatich konkláve bola 3,2 dňa, doplnil spravodajský web France Info.



Každý kardinál dostal spis s fotografiami a životopismi všetkých voliteľov. Distribúcia neoficiálnych materiálov nie je povolená, uviedol riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.



Na zvolenie pápeža je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov kardinálov-voliteľov.



Do nezvolenia pápeža budú kardináli z Domu sv. Marty do Apoštolského paláca odchádzať vždy o 07:45 h, nasledovať bude omša ranné chvály v Paolinskej kaplnke, o 09:15 h sa uskutočnia tercie v Sixtínskej kaplnke a hlasovanie. O 12:30 h sa predpokladá návrat kardinálov do Domu sv. Marty na obed a o 15.45 h ich čaká opätovný presun do Apoštolského paláca, o 16.30 h hlasovanie v Sixtínskej kaplnke. Na záver dňa sa kardináli pomodlia vešpery v Sixtínskej kaplnke o 19:30 h sa budú vracať do Domu svätej Marty.



Vatikánsky hovorca Bruni ešte 5. mája informoval, že dym z komína na streche Sixtínskej kaplnky, ktorý oznamuje výsledok hlasovania, sa počas konkláve objaví dvakrát – jeden dopoludnia, druhý podvečer. Presné časy nie sú stanovené, ale orientačne by mohli byť okolo 12:00 h – 12:30 h a 19:00 h – 19:30 h. Objavenie sa bieleho dymu v skoršom čase - po 10:30 h a po 17:30 h - bude znamenať zvolenie nového pápeža, doplnil Bruni.