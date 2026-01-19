< sekcia Zahraničie
Kardináli:USA vedú najhlbšiu diskusiu o svojej úlohe od pádu komunizmu
Autor TASR
Washington 19. januára (TASR) - Traja kardináli katolíckej cirkvi z USA vydali v pondelok spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú vojny a vyzývajú, aby zahraničná politika USA bola založená na mieri a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody. Informoval o tom spravodajský web Vatican News, píše TASR.
Chicagský arcibiskup kardinál Blase Cupich, washingtonský arcibiskup kardinál Robert McElroy a newarský arcibiskup kardinál Joseph Tobin vo vyhlásení uviedol, že v roku 2026 vstúpili Spojené štáty do najhlbšej a najbolestnejšej diskusie o morálnych základoch amerického pôsobenia vo svete od konca studenej vojny.
Podľa trojice kardinálov nedávne udalosti vo Venezuele, na Ukrajine a v Grónsku vyvolávajú „základné otázky o použití vojenskej sily a význame mieru“. Zároveň upozornili na suverénne právo štátov na sebaurčenie, ktoré sa podľa nich v súčasnej konfliktnej geopolitickej situácii javí ako čoraz krehkejšie.
Snaha o spravodlivý a udržateľný mier je podľa kardinálov vystavená straníckosti, polarizácii a deštruktívnym politikám, a to napriek tomu, že mier je pre blaho ľudstva kľúčový.
„Morálna úloha našej krajiny - čeliť zlu vo svete, ochrana práva na život a ľudskej dôstojnosti, ako aj podpora náboženskej slobody - je dnes otázna,“ konštatovali.
V tejto súvislosti kardináli poukázali na prejav pápeža Leva XIV. o stave sveta, ktorý predniesol 9. januára a ktorý ponúka „skutočne morálny základ“ pre medzinárodné vzťahy aj smerovanie americkej zahraničnej politiky.
Pápež Lev vo svojom prejave pred diplomatmi upozornil na oslabenie multilateralizmu a zlyhávanie diplomacie pri hľadaní dialógu a konsenzu medzi znepriatelenými stranami.
„Vojna sa opäť dostáva do módy a šíri sa zápal pre vojnu,“ vyhlásil pápež. Princíp ustanovený po druhej svetovej vojne, ktorý zakazoval štátom používať silu na porušovanie hraníc iných krajín, bol podľa Leva úplne narušený. Mier sa už nehľadá ako hodnota sama o sebe, ale prostredníctvom zbraní ako nástroj na presadzovanie vlastnej nadvlády.
Kardináli pripomenuli aj pápežov odkaz na katolícke učenie, podľa ktorého musí byť chránené právo na život ako „nevyhnutný základ všetkých ostatných ľudských práv“.
Spolu s pápežom vyzvali bohaté krajiny, aby poskytovali humanitárnu pomoc na ochranu ľudskej dôstojnosti trpiacich, a varovali pred rastúcim porušovaním slobody svedomia a náboženskej slobody v mene ideologickej či náboženskej čistoty.
Americkí kardináli apelovali na potrebu „skutočne morálnej zahraničnej politiky“ Spojených štátov a zdôraznili snahu budovať „spravodlivý a trvalý mier“, ktorý hlásal Ježiš v evanjeliu.
„Zriekame sa vojny ako nástroja úzko chápaných národných záujmov a vyhlasujeme, že vojenské konanie má byť len poslednou možnosťou v krajných situáciách, nie bežným nástrojom národnej politiky,“ uviedli kardináli. Cieľom má byť zahraničná politika, ktorá rešpektuje a podporuje právo na život, náboženskú slobodu a posilňovanie ľudskej dôstojnosti na celom svete, najmä prostredníctvom ekonomickej pomoci.
Na záver svojho vyhlásenia kardináli uviedli, že pápež Lev ponúkol Spojeným štátom rámec, ktorý im môže pomôcť prekonať „polarizáciu, straníckosť a úzke ekonomické a sociálne záujmy“, ktoré dnes brzdia diskusiu o morálnych základoch krajiny.
