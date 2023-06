Karikatúra Berlusconiho v týždenníku Charlie Hebdo vyvolala rozruch

Paríž/Rím 13. júna (TASR) - Francúzsky satirický týždenník Charlie Hebdo vyvolal rozruch, keď vo svojom najnovšom vydaní zverejnil karikatúru venovanú úmrtiu talianskeho expremiéra Silvia Berlusconiho.



Ako uviedla agentúra ANSA, na karikatúre s nadpisom "Berlusconi je mŕtvy" sú vyobrazení štyria muži mafiánskeho výzoru, ako zasúvajú rakvu do otvoru kontajnera s označením Plasty.



Podľa agentúry ANSA ide o zjavný odkaz na nikdy nepreukázané obvinenia z prepojenia Silvia Berlusconiho na mafiu, ale aj na to, že zosnulý expremiér bol známy častým využívaním služieb plastických chirurgov.



ANSA doplnila, že táto karikatúra vyvolala rozruch - niektorí čitatelia ju považujú za výstižnú, iní za "nechutnú".



V osobitnom článku venovanom týždenníkom Berlusconimu sa okrem iného píše, že bol prvým miliardárom, ktorý vstúpil do politiky, a tým ju obohatil o tvrdenie, že "štát je firma a že cynizmus môže slúžiť ako morálny kódex".



Podľa autora komentára týmto svojím prístupom Berlusconi pripravil pôdu pre "zástupy avatarov" v politike, pričom najúspešnejším spomedzi nich je americký exprezident Donald Trump.



Podľa Charlie Hebdo bol Berlusconi tiež prvý, kto začal hovoriť o "červených sudcoch" a teoretizoval o "sprisahaní" súdnictva.



Charlie Hebdo tiež pripomenul, že Berlusconi bol "predovšetkým prvý, kto oddémonizoval krajnú pravicu", pričom "od svojho prvého funkčného obdobia vládol s postfašistami z Národnej aliancie (Alleanza Nazionale) a xenofóbnymi, protieurópskymi regionalistami z Ligy Severu".



Francúzsky týždenník označil Berlusconiho za "všestranného obchodníka: s nehnuteľnosťami, filmom, televíziou, vydavateľstvom, financiami, reklamou, telefónmi, futbalom", ktorý sa v mihu stal jedným z pilierov talianskej politiky posledných 30 rokov. "A to všetko napriek viac než 30 súdnym procesom za daňové podvody, korupciu, falšovanie, nezákonné financovanie politických strán, spreneveru verejných prostriedkov, spojenie s mafiou, prostitúciu maloletých," pripomenul týždenník.