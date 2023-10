Karikaturistu The Guardianu prepustili pre spornú kresbu Netanjahua

Londýn 19. októbra (TASR) - Britský denník The Guardian prepustil dlhoročného redakčného karikaturistu Stevea Bella v súvislosti s kresbou izraelského premiéra Bejnamina Netanjahua, ktorá bola podľa kritikov ovplyvnená antisemitskými stereotypmi. S odvolaním na vyhlásenie britskej mediálnej spoločnosti Guardian Media Group o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.



"Bolo prijaté rozhodnutie nepredĺžiť Steveovi Bellovi zmluvu. Jeho karikatúry boli za posledných 40 rokov dôležitou súčasťou Guardianu - ďakujeme mu a želáme mu všetko najlepšie," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Rozhodnutie sa podľa AP týkalo najnovšej karikatúry, ktorú Bell zverejnil na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Na nej je zobrazený Benjamin Netanjahu - súčasný predseda izraelskej vlády - držiaci skalpel a pripravujúci sa na rez v tvare pásma Gazy načrtnutý v oblasti svojho brucha. Vo vrchnej časti obrázka je zároveň napísané: "Obyvatelia (pásma) Gazy, okamžite odíďte!".



Bella podľa jeho slov obvinili z toho, že karikatúra evokuje pasáž z tragikomédie Williama Shakespeara "Kupec benátsky", v ktorej židovská postava 'Shylock' požaduje od inej postavy - Antónia - "libru (ľudského) mäsa", ak mu do troch mesiacov nesplatí pôžičku. Podľa BBC je postava Shylocka pre svoju chamtivú povahu považovaná za jeden z najznámejších židovských stereotypov v anglickej literatúre.



Bell však tvrdí, že Shakespearova hra nemá nič spoločné s jeho karikatúrou Netanjahua. "Nepodporujem škodlivé antisemitské stereotypy. ... Nikdy som nič také neurobil, ani vo sne by ma nenapadlo niečo také urobiť," uviedol pre časopis Press Gazette.



Spresnil, že sa pri uvedenej kresbe inšpiroval karikatúrou amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona, ktorú v 60. rokoch 20. storočia zhotovil známy americký ilustrátor David Levine.



Bell svojou činnosťou prispieval do denníka The Guardian od roku 1983. Podozrenia z využívania antisemitských stereotypov sa objavili u niekoľkých zo stoviek jeho karikatúr, poznamenáva agentúra AP.