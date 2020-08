Karikatúru Harrisovej v austrálskych novinách kritizujú ako rasizmus

Sydney 14. augusta (TASR) – Karikatúra americkej viceprezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej s popisom "hnedé dievčatko", ktorú v piatok zverejnili noviny The Australian, bola označená za rasistickú.



Bývalý austrálsky premiér Kevin Rudd a niekoľko súčasných zákonodarcov na Twitteri uviedlo, že predmetná karikatúra je urážajúca, rasistická a sexistická, informovala tlačová agentúra DPA.



Obrázok, ktorý nakreslil dvorný karikaturista tohto média Johannes Leak, zobrazuje demokratického kandidáta na post prezidenta USA Joea Bidena, ako ohlasuje Harrisovú – kalifornskú senátorku – za svoju spolukandidátku.



V karikatúre Biden hovorí: „Je čas uzdraviť národ rozdelený rasizmom, takže vás prenechávam tomuto hnedému dievčatku, zatiaľ čo si pôjdem zdriemnuť," pričom ukazuje na Harrisovú, prvú černošku a zároveň prvú Američanku ázijského pôvodu, ktorá bola nominovaná na viceprezidentský post jednou z hlavných amerických strán.



Šéfredaktor novín Chris Dore vyhlásil, že Leak iba citoval Bidenove vlastné slová.



Biden v stredu na Twitteri napísal: „Dnes ráno sa malé dievčatá v celej krajine zobudili s možnou predstavou samých seba ako prezidentiek alebo viceprezidentiek, a týka sa to najmä čiernych a hnedých dievčat, ktoré sa v našej spoločnosti veľmi často cítia prehliadané a podceňované."



„Zámerom tohto komentára v danej karikatúre bolo zosmiešniť rasizmus, nie ho glorifikovať. The Australian a Johannes (Leak) sú proti rasizmu vo všetkých jeho podobách," zdôraznil Dore.