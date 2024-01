Karis:Ukrajine by sa malo umožniť útočiť západnými zbraňami aj v Rusku

Tallinn 11. januára (TASR) - Estónsky prezident Alar Karis vo štvrtok apeloval, aby "Ukrajina dostávala od spojencov zbrane bez akýchkoľvek obmedzení". Vyhlásil tiež, že Ukrajine by sa malo umožniť útočiť západnými zbraňami aj vo vnútri Ruska, informuje tlačová agentúra AFP.



V Estónsku je na návšteve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v týchto dňoch podniká cestu po pobaltských štátoch. V stredu bol v Litve a navštívi ešte aj Lotyšsko. Jeho turné je zamerané na posilnenie slabnúcej podpory boja Ukrajiny proti Rusku.



Estónsky prezident Karis na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským vysvetľoval: "Musíme pochopiť, že vo vojne je nevyhnutné útočiť na vojenské objekty agresora, spomaliť nepriateľské sily a oslabiť ich."



Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski nedávno tiež vyzval západných spojencov, aby poskytli Ukrajine rakety dlhého doletu. Tie totiž Kyjevu pomôžu cieliť na ruské "lokality, z ktorých Rusi odpaľujú muníciu na Ukrajinu, a zasahovať aj ruské veliteľské centrá".



Zelenskyj v Tallinne zopakoval, že Ukrajina má potrebné kvality na to, aby sa stala členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Argumentoval, že ukrajinská armáda by posilnila východné krídlo obrannej aliancie.



NATO by získalo "armádu s vojenskými skúsenosťami - nie s teoretickými znalosťami, ale s praktickými", dodal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident vo štvrtok na návšteve Estónska tiež varoval, že akékoľvek prímeria, teda "prestávky" v obrane Ukrajiny proti ruskej invázii iba pomôžu Moskve znovu sa vyzbrojiť a "prevalcovať nás".



"Ak dáme Ruskej federácii dva, tri roky, potom nás jednoducho prevalcuje. Nebudeme takto riskovať... Nebudú žiadne prestávky v prospech Ruska," povedal Zelenskyj počas návštevy Estónska.



Prímerie v rusko-ukrajinskej vojne nebude viesť podľa neho k politickému dialógu. Rusko z neho bude len ťažiť, lebo mu to dovolí zväčšiť zásoby munície. Ukrajinský líder povedal, že Rusko rokuje o nákupe rakiet z Iránu a že ruské sily dostali od Severnej Kórey vyše milión kusov munície.



"Niekedy neistota partnerov ohľadne finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine iba zvyšuje odvahu a silu Ruska," vyhlásil Zelenskyj ešte v Litve. Podľa neho sa Putin nezastaví na Ukrajine a napadne aj ďalších susedov, ak sa spojenci nezjednotia a nezastavia ho. "On neskončí túto vojnu, kým neskoncujeme my všetci s ním," podotkol.



Povedal tiež, že ak Ukrajina neodolá Rusku, na rade môžu byť Litva, Lotyšsko, Estónsko a Moldavsko.