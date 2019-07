Najlepší mužský herecký výkon v Karlových Varoch pre Milana Ondríka

Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si prevzala americká herečka Patricia Clarksonová. Cena ju rozplakala.

Karlove Vary 6. júla (TASR) - Hlavnú cenu na 54. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch získala bulharsko-grécka snímka Otec od režisérskej dvojice Kristiny Grozevovej a Petara Valčanova. Cenu za najlepší mužský herecký výkon získal slovenský herec Milan Ondrík, a to za rolu vo filme Nech je svetlo, informoval v sobotu spravodajský portál Novinky.cz.



"Ďakujem, cenu si veľmi vážim," povedal Ondrík a poďakoval sa filmovému tímu, karlovarskému festivalu a rodine. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Nemka Corinna Harfouchová, a to za rolu vo filme Lara.



Mikrofónu sa na ceremoniáli chopil moderátor Marek Eben. "Počúvam, že karlovarský festival je snobský festival. Mám pre vás skvelú správu, tento rok naň prišlo 400 tisíc snobov, napríklad do stanového mestečka," žartoval Eben.



Následne na pódium pozval Jiřího Bartošku, aby odovzdal prvú cenu: Cenu MFF KV. Dostal ju kameraman Vladimír Smutný.



"Kameraman pred plátno patrí výnimočne a ja som rád, že mi Jiří Bartoška tú príležitosť umožnil. Túto cenu nie je ľahké získať ako kameraman a ja si ju vážim. A ona váži tiež," povedal Smutný.



Divácku cenu Práva získal film Olgy Sommerovej Jiří Suchý - Lehce s životem se prát. Cenu za réžiu získal Belgičan Tim Mielants, k filmu Patrick.