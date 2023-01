Karner: Rakúšania neboli počas holokaustu len obete, ale aj páchatelia

Viedeň 27. januára (TASR) - Rakúšania neboli počas holokaustu len obete, ale aj páchatelia. Vyhlásil to v piatok - pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu - rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.



V tejto súvislosti zdôraznil, že "historická zodpovednosť voči našim dejinám" neznamená len spomínanie, ale aj výzvu na konkrétne a rozhodné činy v boji proti antisemitizmu a extrémizmu. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Rezort vnútra vo Viedni sa pridal k iniciatíve Svetového židovského kongresu (WJC), v rámci ktorej v oknách budovy zapálili sviece za obete šoa. Predstavitelia ministerstva sa tiež popoludní zúčastnili na ceremónii na niekdajšej vlakovej stanici Aspangbahnhof, odkiaľ boli viedenskí židia deportovaní do Auschwitzu.



APA približuje, že Karnerovo ministerstvo sa tiež usiluje v tejto problematike školiť novú generáciu policajtov. Slúži na to prebiehajúci projekt "Polícia 1938-1945", ktorí pomáha policajtom vyrovnať sa s minulosťou krajiny.



Minister školstva Martin Polaschek uviedol, že aj učitelia sú školení na to, aby boli čo najlepšie pripravení predchádzať antisemitizmu. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu podľa jeho slov pripomína, že "na túto čiernu kapitolu dejín našej krajiny sa nikdy nesmie zabudnúť".



Predseda Národnej rady Wolfgang Sobotka poukázal na iniciatívu #WeRemember, na ktorú upozorňuje aj nadrozmerný transparent umiestnený na budove parlamentu. Poslanci budú v rámci nej pripomínať životné osudy obetí holokaustu.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína 27. januára utrpenie miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Zvolený dátum sa symbolicky viaže k oslobodeniu koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945.