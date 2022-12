Karner: Rakúsko bude vetovať vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu

Brusel 8. decembra (TASR) - Brusel 8. decembra (TASR) - Rakúsko bude vetovať vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru, vyhlásil pred štvrtkovým zasadnutím ministrov vnútra členských krajín EÚ v Bruseli rakúsky minister Gerhard Karner. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Na zasadnutí sa očakáva schválenie vstupu Chorvátska do schengenského priestoru v januári 2023.



"Dnes budem hlasovať proti rozšíreniu Schengenu o Rumunsko a Bulharsko," citovala Karnera agentúra APA. "Nie je správne, ak sa systém, ktorý na mnohých miestach nefunguje, má na tomto mieste ešte rozšíriť," povedal.



Vysvetlil, že Rakúsko tento rok zaznamenalo viac než 100.000 nelegálnych prekročení svojej hranice. Dôkazom nefunkčnosti systému sú aj terajšie mimoriadne hraničné kontroly mnohých štátov vnútri schengenského priestoru, dodal rakúsky minister.



Podľa agentúry Reuters je proti prijatiu Bulharska do schengenského priestoru aj Holandsko, ktoré v tomto prípade okrem nelegálnej migrácie poukazuje aj na problémy s riadením štátu.



Agentúra s odvolaním sa na nemenovaného diplomata činného v Bruseli uviedla, že v prípade odmietnutia si budú musieť Rumunsko a Bulharsko počkať najmenej pol roka alebo rok na opätovné prehodnotenie ich žiadosti o vstup do európskeho priestoru voľného pohybu.