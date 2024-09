Karner: Rakúsko neprijme migrantov, ktorých odmietne Nemecko

Viedeň 9. septembra (TASR) - Migrantov, ktorých na svojich hraniciach odmietne Nemecko, Rakúsko neprijme, uviedol v pondelok tamojší minister vnútra Gerhard Karner. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Viedeň nesúhlasí s nedávno predstavenými plánmi nemeckej vlády obnoviť pasové kontroly na všetkých pozemných hraniciach Nemecka. Cieľom je obmedziť nelegálnu migráciu do krajiny a hrozby islamistických a zločineckých cezhraničných organizácií.



Karner uviedol, že Nemecko má právo posielať ľudí späť, ak je za ich žiadosť o azyl zodpovedná iná krajina EÚ. Na to by však bol potrebný formálny postup a súhlas dotknutého členského štátu. Dodal, že zamietnutia v rámci hraničných kontrol na vnútorných hraniciach EÚ nie sú povolené.



Všetky susedné krajiny Nemecka vrátane Rakúska patria do schengenského priestoru, ktorý za normálnych okolností umožňuje cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach.



Hraničné kontroly Nemecko spustí 16. septembra na obdobie šesť mesiacov. K tomuto kroku pristúpilo po augustovom smrteľnom útoku nožom v západonemeckom Solingene. Útočník zabil tri osoby a ďalších osem utrpelo zranenia. Hlavným podozrivým je 26-ročný Sýrčan, ktorý sa vyhýbal príkazu na deportáciu z Nemecka do Bulharska, kde prvýkrát vstúpil na územie EÚ.