Karner uviedol, že sobotňajší útok nožom mal islamistický motív

Viedeň 16. februára (TASR) - Rakúski predstavitelia odsúdili sobotňajší útok 23-ročného Sýrčana v meste Villach v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko a minister vnútra Gerhard Karner ho označil za "islamistický". Pri incidente zomrel 14-ročný chlapec a päť ďalších osôb utrpelo zranenia. Traja z nich sú na jednotke intenzívnej starostlivosti, píše TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a AP.



Karner v nedeľu vyhlásil, že cíti "hnev nad islamistickým útočníkom, ktorý... bez rozdielu dobodal nevinných ľudí". Podľa neho mal Sýrčan väzby na skupinu Islamský štát a "v krátkom čase" sa zradikalizoval na internete.



Rakúsky prezident útok odsúdil na sociálnej sieti X a rodine obete vyjadril úprimnú sústrasť. "Žiadne slová nemôžu zvrátiť utrpenie, hrôzu a strach. V myšlienkach som s rodinou zosnulej obete a so zranenými," napísal v príspevku.



Líder krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl uviedol, že je z útoku "zdesený" a vyzval na "prísne obmedzenie azylu" v krajine. Protiimigračné opatrenia jeho strana požaduje už dlhodobo a boli jednou z príčin stroskotania koaličných rozhovorov FPÖ s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP).



Útok sa odohral v centre mesta Villach na juhu Rakúska asi 360 kilometrov od Viedne. Páchateľ, sýrsky občan s povolením na pobyt v Rakúsku, okolo 16.00 h zaútočil nožom na niekoľko okoloidúcich. Bodným zraneniam podľahol 14-ročný chlapec a päť ďalších osôb utrpelo zranenia. Tie sú vo veku od 15 až do 36 rokov a okrem najstaršieho z nich - Turka - sú všetci Rakúšania.



Podľa agentúry DPA útočiaceho Sýrčana zastavil pracovník donáškovej služby s jedlom - tiež zo Sýrie, ktorý doňho na mieste činu narazil autom. "Ukazuje to, ako úzko môže byť teroristické zlo, ale aj ľudské dobro spojené v jednej a tej istej národnosti," povedal korutánsky krajinský premiér Peter Kaiser.



Páchateľa rakúska polícia zadržala krátko po čine.