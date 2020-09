Karneval v Riu sa pre pandémiou COVID-19 vo februári 2021 neuskutoční

Rio de Janeiro 25. septembra (TASR) - Karneval v brazílskom meste Rio de Janeiro sa neuskutoční vo februári 2021, ako to bolo pôvodne naplánované. Krajina je totiž naďalej príliš zraniteľná voči pandémii nového koronavírusu. Vyhlásilo to vo štvrtok večer združenie tanečných škôl samby v Riu (LIESA), informovala agentúra AP.



K odkladu tohto podujatia, na ktorom sa bežne zúčastňujú desaťtisíce ľudí a ďalšie milióny túto pestrofarebnú šou sledujú na televíznych obrazovkách, dôjde po prvý raz za posledných sto rokov.



Šírenie nákazy koronavírusom znemožnilo bezpečne usporiadať tradičný karnevalový sprievod, ktorý je významnou kultúrnou udalosťou a pre mnohých predstavuje aj zdroj obživy. Jednotlivé tanečné školy samby postupne vzhľadom na stúpajúci počet infikovaných prerušili prípravy na tohtoročné podujatie.



Radnica v Riu zatiaľ neoznámila svoje rozhodnutie o konaní pouličných karnevalových osláv, no jej agentúra na podporu cestovného ruchu pre AP 17. septembra uviedla, že bez účinnej vakcíny nie je isté, kedy sa budú môcť veľké verejné podujatia obnoviť.



Prvý potvrdený prípad koronavírusu zaznamenala Brazília 26. februára, deň po skončení tohtoročného karnevalu v Riu. V metropolitnom regióne Rio de Janeiro, kde žije 13 miliónov ľudí, doteraz zaznamenali viac ako 15.000 prípadov nákazy koronavírusom.



Naposledy bol karneval v Riu odložený v roku 1912 v súvislosti s úmrtím vtedajšieho ministra zahraničných vecí, keď miestny starosta jeho konanie presunul o dva mesiace neskôr.