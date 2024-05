Karol III. a členovia kráľovskej rodiny sa vzdajú desiatok patronátov

Londýn 4. mája (TASR) – Britský kráľ Karol III. a ďalší poprední členovia kráľovskej rodiny sa vzdajú patronátu nad takmer 200 dobročinnými a inými organizáciami. Je to výsledok preskúmania ich spojenia s viac ako 1000 skupinami, oznámil v sobotu Buckinghamský palác. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Hodnotenie uskutočnili po smrti kráľovnej Alžbety II. s cieľom preskúmať všetky organizácie, s ktorými bola zosnulá panovníčka, Karol III. a jeho manželka kráľovná Kamila spojení, a to buď ako prezidenti, alebo patróni.



Alžbeta II. mala záštitu nad 492 organizáciami, zatiaľ čo jej syn a nástupca bol ako princ Charles patrónom 441 skupín a Kamila takto podporovala 100 organizácií. Po revízii si kráľ s manželkou patronát ponechali alebo ho odovzdali iným členom rodiny len v prípade zhruba 830 skupín.



Organizácie v Británii sa môžu uchádzať o kráľovského patróna, ktorý im pomôže propagovať ich prácu a získať uznanie pre ich výsledky, priblížil Reuters.



Takúto záštitu si udržia napríklad Kráľovská britská légia, najväčšia dobročinná organizácia poskytujúca podporu príslušníkom ozbrojených síl a ich rodinám, organizácia na ochranu zvierat Dogs Trust či organizácia na ochranu prírody Wildlife Trusts.



So závermi revízie oboznámia príslušné organizácie budúci týždeň, keď si v krajine pripomenú prvé výročie korunovácie Karola III., doplnil palac.