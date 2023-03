Karol III. a Kamila cestovali z Berlína do Hamburgu rýchlovlakom

Berlín 31. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. a jeho manželka Kamila, ktorí sú na trojdňovej návšteve Nemecka, cestovali v piatok dopoludnia rýchlovlakom spoločnosti Deutsche Bahn z Berlína do Hamburgu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Britský kráľovský pár v piatok ráno nastúpil po červenom koberci do vlaku vo farbách nemeckej vlajky, v spoločnosti nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a jeho manželky Elke Bündenbenderovej. Do Hamburgu mali podľa plánu doraziť okolo 12.30 h.



Hamburský starosta Peter Tschentscher uviedol, že návšteva Karola III. a jeho manželky je "znakom spojenectva Nemecka a Británie v ťažkých časoch". Ide tiež o silný impulz pre posilnenie ekonomických, vedeckých a kultúrnych väzieb so Spojeným kráľovstvom, dodal.



Okolo 13.00 h budú môcť Hamburčania vidieť britského panovníka po príchode do mesta na miestnom radničnom námestí. Následne sa Karol III. zapíše do pamätnej Zlatej knihy mesta.



V Hamburgu si uctí pamiatku tzv. kindertransportu, vďaka ktorému sa podarilo pred 85 rokmi zachrániť viac ako 10.000 židovských detí pred hrôzami nacizmu a poskytnúť im bezpečie v Británii. Spolu s nemeckým prezidentom potom položia vence pri pamätníku civilistom zabitým počas bombardovania Hamburgu z roku 1943, ktorý sa nachádza pri zrúcanine Kostola svätého Mikuláša.



V rámci ďalšieho programu absolvuje Karol III. popoludní plavbu po hamburskom prístave, počas ktorej bude so zástupcami prístavu hovoriť o dekarbonizácii námorného hospodárstva, podpore obnoviteľných energií a transformácii priemyslu, ktorý má byť šetrný k životnému prostrediu.



Ide o Karolovu prvú oficiálnu štátnu návštevu v zahraničí vo funkcii panovníka Spojeného kráľovstva, ktorým sa stal po úmrtí kráľovnej Alžbety II. Návšteva sa uskutočňuje ešte pred jeho oficiálnou korunováciou naplánovanou na 6. mája.