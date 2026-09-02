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Karol III. a Macron v Londýne otvoria výstavu s Tapisériou z Bayeux
Slávnu tapisériu Francúzsko požičalo Britskému múzeu, aby bola po prvýkrát vystavená na anglickej pôde.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. v stredu spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom otvorí v Londýne výstavu, na ktorej bude vystavená Tapiséria z Bayeux. Takmer tisícročné dielo znázorňuje dobytie Anglicka normanským vojvodom Viliamom I. Dobyvateľom v roku 1066. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Slávnu tapisériu Francúzsko požičalo Britskému múzeu, aby bola po prvýkrát vystavená na anglickej pôde. Poistená je na sumu 800 miliónov eur, ale jej historická hodnota je nevyčísliteľná. Do Londýna ju z Bayeux v severozápadnom Francúzsku prepravili vlakom za prísnych bezpečnostných opatrení.
Tapisériu dal pravdepodobne vyrobiť Viliamov brat, biskup Odo, a vyšívali ju anglické krajčírky v Kente. Na viac ako 68 metroch vyšívaného plátna zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a bitku pri Hastingse z roku 1066, v ktorej Normani porazili posledného anglosaského kráľa Harolda II. Godwinsona. Vyšité výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či vtedajšie zvyky. Je preto jedným z najvýznamnejších výtvarných dokumentov európskeho stredoveku.
Záujem verejnosti o výstavu je mimoriadny a všetky lístky na výstavu vydané v prvej vlne sa už vypredali. Ich predajná cena 33 libier Britskému múzeu zarobila 2,5 milióna. Návštevníci si tapisériu môžu prezrieť od 10. septembra do júla budúceho roka.
Zapožičanie historickej tapisérie potvrdzuje dobré vzťahy medzi Parížom a Londýnom. „Návrat Tapisérie z Bayeuxs do Anglicka je míľnikom v histórii našich dvoch štátov a chcem, aby si ju mohli vychutnať ľudia po celej krajine,“ uviedol vo vyhlásení premiér Burnham, ktorý sa vo štvrtok stretne s Macronom na Downing Street.
Slávnu tapisériu Francúzsko požičalo Britskému múzeu, aby bola po prvýkrát vystavená na anglickej pôde. Poistená je na sumu 800 miliónov eur, ale jej historická hodnota je nevyčísliteľná. Do Londýna ju z Bayeux v severozápadnom Francúzsku prepravili vlakom za prísnych bezpečnostných opatrení.
Tapisériu dal pravdepodobne vyrobiť Viliamov brat, biskup Odo, a vyšívali ju anglické krajčírky v Kente. Na viac ako 68 metroch vyšívaného plátna zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a bitku pri Hastingse z roku 1066, v ktorej Normani porazili posledného anglosaského kráľa Harolda II. Godwinsona. Vyšité výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či vtedajšie zvyky. Je preto jedným z najvýznamnejších výtvarných dokumentov európskeho stredoveku.
Záujem verejnosti o výstavu je mimoriadny a všetky lístky na výstavu vydané v prvej vlne sa už vypredali. Ich predajná cena 33 libier Britskému múzeu zarobila 2,5 milióna. Návštevníci si tapisériu môžu prezrieť od 10. septembra do júla budúceho roka.
Zapožičanie historickej tapisérie potvrdzuje dobré vzťahy medzi Parížom a Londýnom. „Návrat Tapisérie z Bayeuxs do Anglicka je míľnikom v histórii našich dvoch štátov a chcem, aby si ju mohli vychutnať ľudia po celej krajine,“ uviedol vo vyhlásení premiér Burnham, ktorý sa vo štvrtok stretne s Macronom na Downing Street.