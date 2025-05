Karol III. a princ William kládli vence k hrobu neznámeho vojaka

Londýn 8. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa vo štvrtok spoločne s vojnovými veteránmi a ďalšími členmi kráľovskej rodiny v londýnskom Westminsterskom opátstve zúčastnil na bohoslužbe pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kráľ so svojim najstarším synom princom Williamom po príchode do opátstva položili vence k hrobu neznámeho vojaka. Sviečku mieru počas bohoslužby zapálil 10-ročný prapravnuk vojnového premiéra Winstona Churchilla - Alexander Churchill. Zúčastnení si následne uctili pamiatku padlých vojakov dvomi minútami ticha.



„Je to naozaj úžasný pocit, že môžem reprezentovať svoju rodinu a tiež mladú generáciu, aby poznala a pripomenula si všetkých účastníkov druhej svetovej vojny,“ uviedol Alexander Churchill. Mladší členovia kongregácie vojnovým veteránom rozdajú biele ruže.



Britský kráľ sa podujatia zúčastnil so svojou manželkou Kamilou, synom princom Williamom, jeho manželkou Catherine a ďalšími členmi kráľovskej rodiny. Bohoslužby sa zúčastnil aj britský premiér Keir Starmer a niekoľko ďalších politikov.



Pred osemdesiatimi rokmi, 8. mája 1945, sa centrum Londýna zaplnilo davmi ľudí oslavujúcimi koniec vojny. V rozhlasovom prejave vtedy Winston Churchill oznámil, že tento deň bude známy ako „Deň víťazstva v Európe“. Osláv sa potajomky zúčastnila aj vtedy 19-ročná princezná Elizabeth, ktorá sa neskôr stala britskou kráľovnou.



Štvordňové spomienkové oslavy sa začali v pondelok a končia sa vo štvrtok. Krčmy v krajine môžu byť netradične otvorené o dve hodiny dlhšie ako zvyčajne.